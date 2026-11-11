Negocios

Los empresarios de Costa Rica que más subieron y bajaron en el ranking Merco Líderes 2026; vea la lista

Un avance de 59 posiciones encabeza los cambios entre quienes permanecen en el top 100. La comparación también muestra descensos de más de 30 puestos

Por Brandon Flores

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La continuidad en el primer puesto de Merco Líderes Costa Rica no significa que la clasificación de 2026 haya permanecido inmóvil. Detrás de los nombres que encabezan la lista aparecen ascensos y descensos de varias decenas de posiciones, con movimientos destacados en alimentos, consultoría, construcción y comercio.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.