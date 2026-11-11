Los empresarios de Costa Rica que más subieron y bajaron en el ranking Merco Líderes 2026; vea la lista

La continuidad en el primer puesto de Merco Líderes Costa Rica no significa que la clasificación de 2026 haya permanecido inmóvil. Detrás de los nombres que encabezan la lista aparecen ascensos y descensos de varias decenas de posiciones, con movimientos destacados en alimentos, consultoría, construcción y comercio.

El contraste entre las dos ediciones muestra que, de los 100 líderes incluidos en 2026, 41 mejoran su posición, 39 retroceden y siete permanecen en el mismo lugar. Los otros 13 no figuraban entre los primeros 100 de 2025, según la comparación incorporada por Merco en su presentación de resultados de este año.

Javier Quirós conserva la primera posición, pero Francis Durman avanza del quinto al segundo lugar. Franklin Chang pasa del segundo al tercero y Federico Odio mantiene el cuarto.

Silvia Chaves registra el mayor ascenso entre quienes integran el top 10 de 2026: pasa del puesto 14 al octavo. Guillermo Alonso Guzmán también se incorpora a ese grupo, al subir del 12 al 10. Alberto Trejos y María Pía Robles, octavo y novena en 2025, respectivamente, aparecen ahora en los lugares 14 y 26.

La décima edición reúne 11 fuentes de información y 695 encuestas. Su metodología combina evaluaciones de directivos, expertos y periodistas, además de componentes digitales e indicadores de gestión. Por ello, el resultado corresponde a una evaluación reputacional, no a una clasificación exclusiva de ventas, utilidades o tamaño empresarial.

El mayor ascenso lleva a un líder hasta el top 20

Teddy M. Vargas, de Mondelēz, protagoniza el mayor avance entre quienes aparecen en ambas ediciones: pasa del puesto 79 al 20, una mejora de 59 posiciones.

Le sigue Roberto Artavia, del Deportivo Saprissa, quien sube del lugar 69 al 27, un avance de 42 puestos. José Alberto Castillo Calvo, de Grupo Colono, pasa del 87 al 47, mientras Alfredo Volio Guerrero, de Portafolio Inmobiliario, avanza del 58 al 23.

Los avances también alcanzan a Luis Alberto Alfonso Monterroso, de Dos Pinos, quien pasa del puesto 42 al 18, y a Nuria Marín, de Álvarez y Marín Corporación, que sube del 80 al 56. Ambos mejoran 24 lugares.

Estos movimientos modifican la composición de los primeros segmentos del ranking: Vargas y Alfonso Monterroso ingresan al top 20, mientras Volio Guerrero y Artavia se colocan entre los primeros 30.

Los descensos más pronunciados

En el sentido contrario, Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, presenta el mayor retroceso entre quienes permanecen dentro de los cien primeros: pasa del puesto 45 al 82. La presentación del listado de 2026 lo vincula con la firma Genera Holdings.

Pablo Vargas, de Grupo Arribada, baja del lugar 20 al 51. Gina Carvajal, de Banco Popular, y Juan José Chacón, de Establishment Lab, retroceden 28 posiciones cada uno.