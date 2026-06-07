Negocios

Los jugadores más caros del Mundial: conozca quiénes lideran el valor financiero rumbo a Norteamérica 2026

Yamal, Haaland y Mbappé lideran el mercado de valores del fútbol rumbo al Mundial 2026. Descubra cómo la juventud y los algoritmos desplazan a leyendas.

EscucharEscuchar
Por Randall Corella Vargas

Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé llegan al Mundial Norteamérica 2026 como las tres estrellas de mayor valor de mercado del planeta, según el Observatorio de Fútbol CIES y portales especializados. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pese a seguir siendo marcas globales gigantescas, ya no figuran en este top 10 porque el mercado hoy premia juventud, proyección y duración de contrato por encima del historial de títulos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Mundial 2026Españavalor de mercadoCIES
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.