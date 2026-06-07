Los jugadores más caros del Mundial: conozca quiénes lideran el valor financiero rumbo a Norteamérica 2026

Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé llegan al Mundial Norteamérica 2026 como las tres estrellas de mayor valor de mercado del planeta, según el Observatorio de Fútbol CIES y portales especializados. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pese a seguir siendo marcas globales gigantescas, ya no figuran en este top 10 porque el mercado hoy premia juventud, proyección y duración de contrato por encima del historial de títulos.

El último informe del CIES consolidó el cambio de era: el español Lamine Yamal fue tasado en alrededor de $400 millones, la valoración más alta registrada para un futbolista tan joven. Lo escoltan el noruego Haaland (cerca de $298 millones) y el francés Mbappé (unos $235 millones), dos delanteros en plena madurez competitiva y con contratos largos en clubes de máximo nivel.

Completan el listado de los diez jugadores más caros Jude Bellingham (Inglaterra), Michael Olise (Francia), Florian Wirtz (Alemania), Désiré Doué (Francia), João Neves (Portugal), Arda Güler (Turquía) y Pedri (España), todos menores de 25 años y con muchos años de carrera por delante. Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool, Bayern Munich y el recién coronado campeón de la Champions League, París Saint-Germain, concentran a estos activos, lo que refuerza su capacidad para dominar tanto en lo deportivo como en el negocio de transferencias.

Para las federaciones, contar con alguno de estos nombres multiplica el atractivo comercial de sus selecciones en el Mundial, impactando patrocinios, derechos de transmisión y productos asociados. Se trata de un capital deportivo, pero también financiero, que hoy se mide con algoritmos tan sofisticados como los que se usan en los mercados bursátiles.

Kylian Mbappé, jugador francés del Real Madrid, ocupa el tercer lugar entre los futbolistas más caros que estarán en el Mundial 2026. (CESAR MANSO/AFP)

Cómo se calcula el valor de una estrella

A diferencia de listados que solo promedian precios de transferencias, el CIES combina variables como edad, rendimiento reciente, estadísticas avanzadas, duración de contrato, nivel de la liga, historial de lesiones e inflación del mercado. Este enfoque explica por qué los jóvenes con contratos largos en clubes grandes pueden valer más que veteranos legendarios en ligas de menor exposición.

En otras palabras, el mercado proyecta cuánto fútbol le queda por delante a cada jugador y cuánto podría pagar un club por sus mejores años, no por lo que ya ganó. Esa lógica coloca a Yamal, Bellingham o Wirtz en la cúspide, incluso por encima de campeones del mundo consolidados.

Piernas que valen oro

Las cifras reflejan el valor de mercado estimado de las diez grandes estrellas que llegarán al Mundial 2026 como los activos más cotizados del torneo, según datos del Observatorio de Fútbol CIES y portales especializados.

Puesto Jugador Selección Club Valor aprox. (US$ millones) 1 Lamine Yamal España FC Barcelona 401,3 2 Erling Haaland Noruega Manchester City 298,4 3 Kylian Mbappé Francia Real Madrid 235,3 4 Jude Bellingham Inglaterra Real Madrid 179,1 5 Michael Olise Francia Bayern Múnich 160,1 6 Florian Wirtz Alemania Liverpool 158,8 7 Désiré Doué Francia PSG 157,3 8 João Neves Portugal PSG 152,8 9 Arda Güler Turquía Real Madrid 152,4 10 Pedri España Barcelona 152,1

Lionel Messi, aquí durante un amistoso de la Selección de Argentina en marzo ante Zambia. El valor de mercado del astro del Inter Miami ha bajado en los últimos años. (JUAN MABROMATA/AFP)

Por qué Messi y Cristiano ya no entran en el top 10

El argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo siguen siendo dos de los deportistas más influyentes y rentables del planeta, pero su valor de mercado como activos de transferencia cayó de forma acelerada.

Ambos futbolistas superan los 38 años, juegan fuera de las grandes ligas europeas y se encuentran en el tramo final de su carrera, factores que pesan en contra en cualquier modelo que proyecta rendimiento futuro.

En el caso de Messi, Transfermarkt sitúa hoy su valor de mercado en torno a los $16 millones, el nivel más bajo en casi dos décadas, muy lejos del pico de $180 millones que alcanzó en 2017‑2018. El presente del argentino en Inter Miami lo convierte en el jugador mejor pagado de la MLS (Estados Unidos), con una compensación garantizada que supera los $20 millones anuales, pero su capacidad de generar una gran plusvalía futura mediante traspaso es ya limitada.

Cristiano Ronaldo, por su parte, tiene una valoración de mercado aproximada de $14 millones, mientras su contrato con Al Nassr le garantiza cerca de $210 millones por año, el paquete económico más grande del deporte. Es decir, desde la óptica de inversión deportiva, su ficha vale poco en comparación con los jóvenes del top 10, aunque su salario y peso comercial sigan siendo extraordinarios.

La ausencia de ambos en los rankings de jugadores más caros no implica una pérdida de relevancia mediática, sino un cambio en la lógica financiera del fútbol. El mercado ya no paga tanto por lo que representan como leyendas, sino por lo que se puede esperar en los próximos cinco o seis años, y allí la brecha con jugadores como Yamal, Haaland o Mbappé es insalvable.

Cristiano Ronaldo posa con el trofeo luego de ganar la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassar. El portugués jugará el sexto Mundial de su carrera. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

La lógica económica detrás del recambio generacional

Según lo explica el diario español Marca, para los clubes, comprar a un jugador de 19 o 21 años por más de $150 millones implica no solo rendimiento deportivo, sino la posibilidad de revenderlo o amortizar su valor en una década de contratos y patrocinios. En cambio, fichar a un veterano hoy es una apuesta de corto plazo: impacto mediático inmediato, pero escasa reventa futura.

Este cambio de paradigma también habla de un fútbol que se gestiona cada vez más como una industria financiera, donde el retorno esperado manda sobre la nostalgia. Analistas de marketing deportivo señalan que las marcas globales ya están redirigiendo sus presupuestos de patrocinio para el Mundial 2026 hacia figuras de la generación sub‑25, previendo que el retorno de inversión publicitaria a largo plazo será exponencialmente mayor con rostros emergentes que con los ídolos de la última década.

El Mundial 2026 será, en buena medida, el escenario que termine de consolidar este recambio, con los ídolos históricos fuera de los rankings de mercado y una nueva generación disputándose la cima del negocio y del juego.