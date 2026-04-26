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Los mejores aeropuertos de Centroamérica y el Caribe 2026: vea cómo se posiciona Costa Rica en el ranking de Skytrax

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Por Mathew Chaves

La firma Skytrax creó los World Airport Awards en 1999, como una encuesta mundial para medir la satisfacción de los pasajeros con los aeropuertos y sus servicios.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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