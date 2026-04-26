Los mejores aeropuertos de Centroamérica y el Caribe 2026: vea cómo se posiciona Costa Rica en el ranking de Skytrax

La firma Skytrax creó los World Airport Awards en 1999, como una encuesta mundial para medir la satisfacción de los pasajeros con los aeropuertos y sus servicios.

Estos galardones se consideran un referente de calidad para la industria aeroportuaria, porque evalúan la experiencia de viaje desde el ingreso a la terminal hasta el abordaje del vuelo.

El aeropuerto Centrair Nagoya, Japón, es el mejor calificado a nivel mundial. (Central Japan International Airport Co., Ltd./centrair.jp)

La metodología de 2026 se basa en la World Airport Survey, aplicada entre agosto de 2025 y febrero de 2026 mediante un formulario en línea dirigido a usuarios de aeropuertos de todo el mundo.

Según la documentación oficial, la encuesta abarca a más de 575 aeropuertos y recoge respuestas de clientes de más de 100 nacionalidades, sin pagos ni recompensas a las personas participantes.

Skytrax indica que el estudio no está ligado a membresías ni a patrocinios comerciales, y que los costos del estudio son asumidos por la propia organización como parte de su trabajo de investigación.

Antes de tabular resultados, se realiza un filtro de calidad que revisa IP y datos de usuario para eliminar registros duplicados o cuestionarios que no cumplan los requisitos establecidos.

El cuestionario pregunta por temas como acceso al aeropuerto, calidad del sitio web y la app, claridad de la señalización, limpieza de terminales y baños, tiempos de control migratorio y de seguridad, y entrega de equipaje.

Un pasajero transita por las áreas externas de la terminal Juan Santamaría. La metodología de los World Airport Awards 2026 se basa en mediciones a la satisfacción desde el ingreso al aeropuerto hasta el abordaje, sin influencias comerciales externas. (Jose Cordero/José Cordero)

También se evalúan la variedad y precios de bares, cafeterías y comercios, la velocidad del wifi, la disponibilidad de enchufes y áreas de descanso, y la cortesía del personal en distintos puntos de contacto.

Con estos indicadores se construyen índices de satisfacción que permiten ordenar los aeropuertos por categoría y región, y asignar los premios anuales en distintas listas temáticas.

Mejores aeropuertos regionales 2026

Dentro del esquema general, Skytrax define como aeropuertos regionales a aquellos que atienden sobre todo vuelos nacionales o internacionales de corto alcance, con pocas rutas intercontinentales.

La organización publica listados regionales para Asia, Europa, Norteamérica, África, Sudamérica, China, Australia/Pacífico y también para la franja de Centroamérica y el Caribe.

En la edición 2026, la categoría de mejores aeropuertos regionales de Centroamérica y Caribe quedó conformada por diez terminales ordenadas según los resultados de la investigación de pasajeros.

En el plano mundial, el listado general de aeropuertos regionales de 2026 está encabezado por Chubu Centrair, en Nagoya, Japón; seguido por terminales como Fukuoka y Haikou Meilan.

Aeropuerto Juan Santamaría. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ese rol de benchmark (punto de referencia) se ha consolidado con el tiempo: Skytrax presenta los premios como uno de los principales estándares comparativos de calidad de servicio en aeropuertos a nivel global.

En Costa Rica, la operación del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría está a cargo de Aeris Holding Costa Rica, que administra la terminal bajo un modelo de gestión interesada en coordinación con el Estado.

La responsabilidad de la concesionaria incluye operación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, financiamiento y promoción de la principal terminal aérea del país dentro del esquema de alianza público–privada.

De cara a próximos ciclos de evaluación, los resultados de la encuesta World Airport Survey ofrecen insumos sobre áreas críticas como experiencia digital, tiempos de proceso y confort, que marcan la competencia entre aeropuertos regionales.