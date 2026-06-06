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Los mejores restaurantes de Escazú en el 2026, según Tripadvisor

Desde joyas de la cocina local hasta sofisticadas propuestas internacionales, le presentamos los 10 restaurantes mejor calificados de Escazú, basados en las valoraciones de cientos de usuarios de Tripadvisor para este 2026.

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Por Randall Corella Vargas

Escazú se ha consolidado como uno de los epicentros gastronómicos de Costa Rica, destacando por una oferta culinaria que fusiona tradiciones locales con sabores de diversas partes del mundo. Desde acogedores locales de barrio hasta sofisticados establecimientos de alta cocina, el cantón ofrece una experiencia diseñada para satisfacer los paladares más exigentes.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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