Los mejores restaurantes de Escazú en el 2026, según Tripadvisor

Escazú se ha consolidado como uno de los epicentros gastronómicos de Costa Rica, destacando por una oferta culinaria que fusiona tradiciones locales con sabores de diversas partes del mundo. Desde acogedores locales de barrio hasta sofisticados establecimientos de alta cocina, el cantón ofrece una experiencia diseñada para satisfacer los paladares más exigentes.

Para orientar a los comensales en esta variada oferta, consultamos Tripadvisor, una de las plataformas de reseñas y viajes con mayor influencia global. Este sitio recoge en un ranking a los mejores restaurantes del cantón de Escazú, de acuerdo con las valoraciones hechas por los clientes para el año 2026.

Para la selección de estos 10 restaurantes se tomaron en cuenta aquellos establecimientos con un mínimo de 100 reseñas publicadas en Tripadvisor, siendo 5 la calificación más alta que puede recibirse.

1- Rosti-Escazú

Calificación: 5. Opiniones: 319

5. 319 Dirección: Calle 118, frente al vivero Exótica, entrada a San Rafael.

Calle 118, frente al vivero Exótica, entrada a San Rafael. Descripción: Se trata del establecimiento de la cadena de restaurantes ubicado en San Rafael de Escazú. Brinda desayuno, almuerzo, cena, brunch y bebidas, con opciones vegetarianas y veganas. Los restaurantes Rosti de Avenida Escazú y Guachipelín también aparecen entre los mejores calificados del sitio. Ganador del premio Travellers’ Choice 2025.

(Tripadvisor/Tripadvisor)

2- Avatar Indian Cuisine

Calificación: 4,9. Opiniones: 233

4,9. 233 Dirección: Centro Comercial La Paco, San Rafael de Escazú.

Centro Comercial La Paco, San Rafael de Escazú. Descripción: El sitio lo describe como auténtico restaurante indio, con auténtica cocina del norte de la India, como kebabs, chaat, curry y panes indios. Apto para vegetarianos, opciones veganas y sin gluten.

Avatar Indian Cuisine (Tripadvisor/Tripadvisor)





3- Pimiento

Calificación: 4,8. Opiniones: 447.

4,8. 447. Dirección: Hotel InterContinental, frente a Multiplaza Escazú.

Hotel InterContinental, frente a Multiplaza Escazú. Descripción: Restaurante de comida italiana y mediterránea. Ofrece platos como pastas, risottos y una gran selección de antipastos, sopas y postres. Ofrece opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Pimiento. (Tripadvisor/Tripadvisor)

4- Taste of India506

Calificación: 4,7. Opiniones: 1.017.

4,7. 1.017. Dirección: Trejos Montealegre, diagonal al INS, Escazú.

Trejos Montealegre, diagonal al INS, Escazú. Descripción: Restaurante de comida india. Utiliza métodos auténticos, especias e ingredientes autóctonos. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

Mejores restaurantes de Escazú según Tripadvisor. Taste of India. (Tripadvisor/Tripadvisor)





5- Factory Steak and Lobster

Calificación: 4,7. Opiniones: 715.

4,7. 715. Dirección: Hotel Real InterContinental, frente al centro comercial Multiplaza Escazú.

Hotel Real InterContinental, frente al centro comercial Multiplaza Escazú. Descripción: Restaurante especializado en cortes de carne premium de Estados Unidos y colas de langosta. Cuenta con mesas en terraza externa, salones internos, estacionamiento amplio y servicio de valet parking. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

Mejores restaurantes de Escazú según Tripadvisor. Factory. (Tripadvisor/Tripadvisor)





6- Zonna Gastrobar

Calificación: 4,7. Opiniones: 191.

4,7. 191. Dirección: Centro comercial Galería Escazú, San Rafael.

Centro comercial Galería Escazú, San Rafael. Descripción: Bar gastronómico que combina coctelería premium, vinos de todo el mundo y una comida con aromas y sabores mediterráneos. Espacio fino, agradable, refrescante y con conceptos arquitectónicos originales. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten. Premio Travellers’ Choice 2025.

Zonna Gastrobar (Tripadvisor/Tripadvisor)

7- Taj Mahal

Calificación: 4,6. Opiniones: 892.

4,6. 892. Dirección: 1 km al oeste del centro comercial La Paco.

1 km al oeste del centro comercial La Paco. Descripción: Restaurante indio fundado en el 2002. Decoración de estilo étnico, música india y cocina inspirada en las tradiciones de banquetes de reyes y reinas de la India, utilizando técnicas culinarias nawab y mogol de varios estados de la India. Con opciones veganas y sin gluten. Premio Travellers’ Choice 2025.

Restaurante Taj Mahal. (Tripadvisor/Tripadvisor)

8- Nau Sushi Lounge

Calificación: 4,6. Opiniones: 724.

4,6. 724. Dirección: Frente al centro comercial Multiplaza Escazú.

Frente al centro comercial Multiplaza Escazú. Descripción: Local de inspiración asiática para tomar algo y comer. Ofrece sushi y sashimi frescos en la barra, música lounge y ambiente contemporáneo. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

Mejores restaurantes de Escazú según Tripadvisor. (Tripadvisor/Tripadvisor)

9- Pescatore

Calificación: 4,6. Opiniones: 498.

4,6. 498. Dirección: Centro comercial Golden Plaza, 600 m al sur de Multiplaza Escazú.

Centro comercial Golden Plaza, 600 m al sur de Multiplaza Escazú. Descripción: Restaurante especializado en pescados y mariscos de alta cocina, destacando por su innovadora fusión de gastronomía peruana y mediterránea. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

Mejores restaurantes de Escazú según Tripadvisor. Restaurante Pescatore. (Tripadvisor/Tripadvisor)





10- MadFish

Calificación: 4,6. Opiniones: 150.

4,6. 150. Dirección: Avenida Villalobos, 100 metros al sureste de Rose Plaza, San Rafael.

Avenida Villalobos, 100 metros al sureste de Rose Plaza, San Rafael. Descripción: Restaurante de mariscos fundado por la chef porteña Tere Moreno. Conocido por traer el auténtico “sabor porteño” de Puntarenas, con recetas originales y creativas. Apto para vegetarianos, con opciones veganas y sin gluten.

MadFish ofrece comida porteña. (Tripadvisor/Tripadvisor)



