Los nuevos desafíos del Grupo Nación

“Queremos llegar a más audiencias” ( JORGE ARCE EF)

Aunque ya había dado algunos pasos para integrar sus equipos editoriales, Grupo Nación (GN) terminó de diseñar su estrategia de largo plazo en el negocio periodístico con la inauguración del nuevo edificio de GN Medios.

Esta infraestructura de 4.300 metros cuadrados albergará a 566 empleados y, tras una inversión de $5,5 millones, abrió sus puertas el 9 de setiembre pasado.

Antonieta Chaverri, gerente general de GN Medios, explicó que el edificio facilitará la continuación de la estrategia multimarca y multiplataforma que pretende, ante todo, ofrecer un periodismo de mayor calidad a más audiencias, potenciando así las marcas de GN.

Chaverri explicó a EF los detalles de este nuevo modelo:

Un artículo de Semana Económica de Perú señalaba que las tres causas por las que algunos medios de comunicación, como The New York Times, optan por integrar sus redacciones son la llegada de Internet, la crisis económica y la menor credibilidad que tienen los medios impresos. ¿Cuál fue la razón de GN?

Ninguna de las tres. El término de redacción integrada en la industria se usa muy ampliamente y la del New York Times difiere de la nuestra. Ellos están haciendo una integración en torno a la misma marca, primero con lo digital y lo impreso, y ahora con las otras redacciones que escriben sus versiones mundiales pero bajo la sombrilla de la misma marca.

“En nuestro caso la integración es multimedia y multimarca y es difícil comparar. Pero nuestros objetivos son múltiples e incluyen maximizar nuestra oferta multimedia a las audiencias de las diferentes marcas y maximizar el uso de los recursos, pero no responden a una crisis”.

En el mundo se dice que el negocio de los periódicos impresos está llegando a su fin y que el futuro está en el periodismo online. ¿Cuál es su percepción?

No creo que los impresos estén llegando a su fin.

“Es cierto que la industria se está transformando y en GN nos estamos preparando para eso, pero tenemos claro que la forma de sobrevivir es haciendo buen periodismo y conociendo a las audiencias y sus hábitos.

“En Latinoamérica y también en Costa Rica, el impreso todavía tiene potencial de crecimiento, entre otras razones, por el incremento de los niveles educativos de los países en desarrollo y por la poca penetración de Internet”.

Pero, al impulsar las plataformas digitales, ¿significa que GN le restará fuerza a las versiones impresas de sus periódicos?

Bajo ninguna circunstancia. La visión que nos hemos planteado en el negocio de los medios es potenciar el papel y transcender a una gestión de contenido multimarca y multiplataforma, siempre basada en audiencias.

“Derivamos varios retos: uno es mantener la relevancia de marca en cada una de las plataformas para aquellos usuarios que consuman solo una y, paralelamente, el otro es garantizar la complementariedad entre diferentes plataformas ya que también tenemos una importante porción de nuestras audiencias que consume formatos multiplataforma”.

Desde el punto de vista del lector, ¿cuáles son los cambios que percibirá?

Lo que está pasando ahora es una integración física en un solo espacio, que es algo que facilitará muchas cosas.

“Pero los cambios alineados a esta visión ya se han puesto a disposición de las audiencias, entre esos, el rediseño de los sitios web de La Nación , de EF, de Al Día , y ya vendrán el de La Teja , el de Perfil y los de otros productos. Estos sitios cada vez tienen más contenidos digitales y las audiencias ya debieron notar eso, así como las entregas cada vez más agresivas de noticias de última hora”.

¿Se apostará solo a producir periodismo “caviar”?

“Queremos llegar a más audiencias” ( JORGE ARCE EF)

También. Porque no podemos dejar de tener maní, es decir, dejar de tener contenido commodity . Pero tenemos claros que las empresas o los medios de comunicación que están sobreviviendo son aquellos que ofrecen solo buen contenido, pero podemos tener maní de muy buena calidad. Entonces, hay que ir un poco más allá y pensar en enfoques propios, agendas propias y en análisis distintos muy aterrizados en la realidad y vamos a hacer más de eso.

En este proceso de integración de las redacciones, ¿podría algún producto perder su identidad?

Dentro de la organización temática de esta redacción integrada, lo que haremos es compartir agendas de manera que tengamos una agenda más robusta y no repetitiva para las audiencias, pero dentro de cada mesa temática tenemos expertise para cada una de las marcas.

“Vamos a tener en la mesa de Economía, periodistas de EF y de L a Nación y, ocasionalmente habrá una ‘pluma’ en alguno de los medios que además podrá hacer algún trabajo para el otro medio. Pero el plan es mantener la identidad de cada una de las marcas y garantizar esa regularidad y estabilidad en los contenidos”.

El USA Today inició un proceso similar en el 2005 y cinco años después dio marcha atrás por una caída en sus ventas. ¿Cómo piensa GN evitar que le pase lo mismo?

Ya lo evitamos. Nosotros ya tuvimos la integración unimarca, la tuvimos en EF y La Nación , pues hace más de cincos años tienen periodistas escribiendo en multiplataforma y hemos venido madurando el proceso. En términos de producción gráfica es una prueba superada para nosotros.

En momentos en que la circulación y la publicidad están cayendo, GN decide hacer una inversión de $5,5 millones. ¿No es una apuesta arriesgada?

No podemos asegurar que la circulación está decayendo en Costa Rica.

“Lo que observamos es un comportamiento de menor consumo y, en la industria publicitaria el comportamiento está alineado con la economía. Y, aun así, este año vamos a cerrar vendiendo más que el año pasado.

“Ahora bien, arriesgado sería no dar los pasos necesarios para mantener la relevancia que necesitamos tener y, cuando digo relevancia, digo de la prensa independiente en Costa Rica”.

¿Por cuánto tiempo se le puede dar sostenibilidad al negocio con este modelo?

No podemos quedarnos con este modelo. El modelo habrá que adaptarlo conforme cambien los hábitos de las audiencias. Antes la gente se habituó a leer en papel y es un hábito que hasta ahora está cambiando. Y el mundo digital lo que nos está demostrando es que los hábitos cambian con mayor rapidez; la oferta es infinita y es variable. Nuestra tarea es un replanteamiento permanente del modelo.

Entonces, ¿este cambio responde a lo que exigen hoy las audiencias o es lo que GN dice a las audiencias que se busca hoy?

Ambos. En el negocio de los medios el punto de arranque es el contenido, pero el negocio de los medios trasciende las redacciones. Por lo tanto, el desarrollo del portafolio comercial de GN es vital con el fin de brindar esas soluciones integrales a nuestros clientes, así como a las marcas que necesitan comunicarse con sus audiencias tanto de forma masiva como personalizada.

“Esto también nos lleva a capitalizar el valor de la marca en el mundo multiplataforma y eso es un gran reto desde el punto de vista mercadológico, es decir, el pensar en audiencias multiplataforma nos amplía muchísimo las audiencias.

“Cómo administrar esa marca cuando está ampliando ese espectro y cuándo hay que satisfacer las necesidades de los diferentes nichos que maneja una misma marca, son dos elementos fundamentales.

“Hablamos de soluciones de comunicación, del desarrollo y generación de contenido y lo que los une y hace la diferencia es nuestra gestión de inteligencia y esa capacidad que tenemos de conocer nuestras audiencias; por un lado, para la generación de contenidos, pero por otro lado, para conocer las audiencias de nuestros anunciantes y poder hacer los cruces necesarios”.

GN publicó un hecho relevante en marzo en el que informaba sobre una reestructuración y reorganización en diferentes unidades de negocio y, además, sobre su deseo de apostar a nuevos negocios, como la organización de eventos y hasta la creación de un sitio de citas en la web. ¿No se está apartando de su core business?

Esta reorganización nos permite enfocarnos aún más en el core de nuestro negocio y nuestro negocio son lo medios. Entonces, lejos de pensar que nos está distrayendo del core de medios, nos está enfocando mucho más, pues antes eran las mismas cabezas que estaban en el core de los medios las que estaban pensando en el desarrollo de otros negocios.

“Ahora bien, a nivel corporativo la empresa debe velar por la diversificación necesaria para mantener y preservar su rentabilidad e, incluso, para lograr en el largo plazo la independencia económica que nos permita, como corporación, hacer periodismo independiente”.

¿Acabó ya este proceso de reestructuración?

Sí. Hay procesos de reestructuración internos en cada negocio y una muestra es este edificio. Pero en términos generales, la gran reestructuración ya concluyó.

En su momento, la empresa había dicho que todos los productos del grupo estaban bajo evaluación y como parte de ese proceso algunos desaparecieron. ¿Continúa dicha evaluación?

Siempre.

¿Y por cuáles aspectos pasa dicha evaluación: audiencias, ingresos o circulación?

Todos los anteriores. Pero en nuestro negocio no es solo un tema de rentabilidad.

“La misión de GN es la contribución al desarrollo del país, entonces ese es el principal filtro. Hay otros medios que hemos desarrollado aprovechando nuestras habilidades y no deben estar desalineados con ese filtro.

“Obviamente, hay que ver la rentabilidad y la rentabilidad está asociada con su efectividad como vehículo publicitario, y esa efectividad no se da si no tenemos una satisfacción de nuestras audiencias y, esa satisfacción implica hacer un buen contenido y contenido de calidad y con credibilidad y, hago énfasis en credibilidad, porque no solo es lo que la gente quiere oír, sino que también tenemos una responsabilidad en nuestro quehacer”.

¿Cuáles planes futuros tienen para los productos editoriales?

Hemos identificado audiencias que están claramente desatendidas y ya estamos trabajando en una oferta para satisfacerlas ( Chaverri no quiso especificar cuáles ).

“Viene el tema de fortalecer nuestra oferta multimedia y es parte de lo que estamos buscando con esta infraestructura. Estamos previendo hacer televisión web y tenemos espacios para hacer sets y demás. No hay fecha, pero en seis meses deberíamos tener claro cuál será la oferta”.

Dentro del modelo, ¿se ha contemplado empezar a cobrar por contenidos digitales?

A partir del 1 de octubre vamos a tener el quiosco de GN para tabletas y en los próximos tres o cuatro meses tendremos un paywall (muro de cobros). Sin embargo, nuestros suscriptores van a tener acceso ilimitado a todas las plataformas.

¿Cómo van a convencer a los lectores que no son suscriptores de pagar por contenido?

Nuestro contenido es suficientemente bueno y reconocido para tener esa preferencia y, por supuesto, tenemos que generar contenido de mayor valor y diferenciado.

“Pero, lo más importante es que al muro se llega luego de haber consumido una importante porción del contenido gratuito. Entonces, aquellos usuarios que se informan de manera rápida, no van a tener que pagar. En el caso de La Nación habrá una cantidad de contenido que será de acceso gratuito, pero en EF, por ser un medio especializado, posiblemente será una estrategia más agresiva.

“Sin embargo, hasta cierto volumen de contenido será que se tendrá que pagar y después de ese pago es donde tenemos el reto de dar un contenido mucho más ‘caviar’”.

Nombre: Antonieta Chaverri S.

Formación: Máster en administración de negocios con énfasis en mercadeo.

Edad: 39 años.

Estado civil: Casada.

Trayectoria profesional: Tiene 18 años de laborar en Grupo Nación.