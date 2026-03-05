Negocios

Los proyectos inmobiliarios más grandes de este 2026 en Costa Rica: las torres residenciales y los proyectos mixtos toman protagonismo

Torres, usos mixtos, parques industriales y obras comerciales definen en 2026 el mapa inmobiliario costarricense, con grúas activas desde la costa hasta la GAM; vea el listado de proyectos

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El paisaje inmobiliario costarricense vive una transformación marcada por la densificación urbana y el auge de los proyectos de uso mixto. La lógica tradicional de separar estrictamente vivienda, comercio y oficinas ha sido reemplazada por desarrollos donde las personas pueden vivir, trabajar, comprar y entretenerse en un mismo entorno, reduciendo traslados y apostando por un uso más eficiente y sostenible del suelo. Aunque la pandemia desaceleró temporalmente el ritmo de obra, el sector retomó impulso con un fuerte protagonismo del capital privado, que hoy concentra la gran mayoría de la inversión en construcción.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Grandes obras 2026Proyectos construcción 2026Especial Bienes Raíces 2026
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.