ManpowerGroup anunció la apertura de 150 vacantes para operarios de ensamblaje de dispositivos médicos en Coyol de Alajuela, dirigidas a personas con primaria completa y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata.

Las oportunidades corresponden a un turno nocturno, de lunes a viernes, e incluyen beneficios como alimentación subsidiada al 100%, asociación solidarista y transporte puerta a puerta.

La empresa informó que la necesidad de contratación para este turno se mantendrá durante todo diciembre, por lo que las personas interesadas podrán participar en el proceso de reclutamiento durante ese periodo.

ManpowerGroup anunció 150 vacantes para operarios de ensamblaje de dispositivos médicos en Coyol de Alajuela. Las oportunidades requieren primaria completa y disponibilidad inmediata, y ofrecen una jornada nocturna con beneficios de alimentación subsidiada y transporte puerta a puerta. (ManpowerGroup/ManpowerGroup)

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

ManpowerGroup estableció dos requisitos principales para optar por alguna de las 150 vacantes:

Educación: primaria completa.

primaria completa. Disponibilidad: posibilidad de comenzar a trabajar de forma inmediata.

Las personas seleccionadas tendrán como responsabilidad ensamblar dispositivos médicos, siguiendo los estándares de las normas aplicables y los procedimientos establecidos para cada etapa del proceso productivo.

La información divulgada por la empresa no establece requisitos adicionales de experiencia laboral previa ni formación técnica especializada.

¿Cuál es el horario de trabajo?

Las vacantes corresponden a un turno nocturno, con una jornada que inicia de lunes a viernes, de 10:30 p. m. a 6:00 a. m. del día siguiente.

Debido a esta distribución, los colaboradores finalizarán su jornada semanal los sábados a las 6:00 a. m. y regresarán al trabajo los lunes a las 10:30 p. m.

La empresa busca personas con disponibilidad para cumplir este horario.

¿Qué beneficios ofrece ManpowerGroup?

Además de la oportunidad de incorporarse al sector de dispositivos médicos, las personas contratadas tendrán acceso a tres beneficios anunciados por la compañía.

El primero consiste en un subsidio del 100% en alimentación, mientras que el segundo corresponde a una asociación solidarista.

El tercer beneficio es un servicio de transporte puerta a puerta, mediante el cual cada colaborador será recogido y trasladado de regreso hasta la puerta de su vivienda.

Este último beneficio resulta especialmente relevante debido al horario nocturno de las vacantes.

“La apertura de estas posiciones representa una oportunidad para quienes buscan incorporarse al sector productivo de manera inmediata”, señaló Scarleth Tercero, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.

La representante agregó que la empresa continúa conectando a las personas con oportunidades de empleo formal que respondan tanto a las necesidades de las organizaciones como a las de quienes buscan trabajo.

¿Cómo aplicar a las 150 vacantes?

Las personas interesadas pueden enviar su currículo actualizado al correo electrónico reclutamiento@manpowergroupmecca.com.mx.

También pueden solicitar información sobre el proceso de selección mediante llamada telefónica o WhatsApp, a través de los siguientes contactos:

Michael González Ramírez: 6034-3000.

6034-3000. Ana Sevilla López: 7278-9321.

Las oportunidades se encuentran disponibles para la zona de Coyol de Alajuela y requieren incorporación inmediata.

La compañía no especificó el salario de los puestos, la duración de los contratos ni una fecha exacta de cierre del proceso de reclutamiento. Sin embargo, indicó que la necesidad de contratación para el turno nocturno continuará durante diciembre.