Mapa del fitness en Costa Rica: estas son las cadenas de gimnasio con mayor presencia en el mercado y sus precios

Ir al gimnasio ha dejado de ser solo un lugar para practicar una rutina de máquinas y mancuernas. Hoy, estos espacios se han transformado en refugios de bienestar integral donde, además de entrenar el cuerpo, las personas liberan el estrés diario, fortalecen su salud mental y amplían sus círculos sociales.

Además de competir por precios y matrículas, los gimnasios también están en busca de cercanía con sus clientes, ofrecer máquinas de última generación y personal capacitado. En Costa Rica, ese mercado es robusto, pues se abastece tanto de cadenas extranjeras como locales que han ido abriendo sucursales a lo largo del país.

Pero, entre el mar de opciones de centros de acondicionamiento físico, ¿quiénes dominan el panorama actual? A continuación, analizamos las cadenas que tienen mayor presencia en el mercado nacional.

Smart Fit

Esta cadena, fundada en Brasil en 2009, llegó a Costa Rica en el 2020 con la apertura de su primera sede en el Centro Comercial Expreso Tibás, presentada como “el gimnasio inteligente que llega a Costa Rica” y parte de la cadena número uno de Latinoamérica. Actualmente tiene 24 sedes en la Gran Área Metropolitana, muchas de las cuales están ubicadas en centros comerciales.

Smart Fit tiene tres modalidades de suscripción: la opción más accesible es el Plan Fit, que tiene una cuota mensual de $34.99 más IVA; este plan requiere una fidelidad de 12 meses y permite entrenar exclusivamente en la sede de elección; también existe el Plan Smart, cuya mensualidad es de $37.99 más IVA y permite cancelar en cualquier momento sin penalizaciones. Finalmente, el Plan Black es la opción más completa con un costo de $40.99 más IVA al mes; además de requerir un contrato por un año, su principal ventaja es la portabilidad, ya que permite al socio entrenar en cualquier gimnasio de la cadena en Costa Rica y en toda América Latina.

Independientemente del plan elegido, todos los socios tienen acceso ilimitado a las áreas de cardio, peso libre e integrado, así como a los salones de clases dirigidas y la zona de Smart Spa.

MultiSpa

Mucho antes del desembarco de las multinacionales, MultiSpa ya se posicionaba como una de las grandes marcas locales del fitness. Fundada en 1986, la cadena se presenta como “el gimnasio más completo del país” y su propuesta siempre ha sido más amplia que la de un gimnasio tradicional: combina áreas de musculación y cardio con piscinas semiolímpicas, jacuzzis, amplias zonas de clases grupales, nutrición, fisioterapia, medicina deportiva y programas integrales de bienestar.

Actualmente tiene seis sedes: Tibás, Heredia, Alajuela, Cipreses, Turrialba y Santa Teresa, según consta en su sitio web. En cuanto a precios reportados (a todos hay que agregarles el IVA), actualmente tienen planes desde los $93 al mes con cargo automático, $105 la membresía standard; $290 el trimestre; $550 el semestre; $1.050 la anualidad multisede y los nuevos ingresos pagan $120 el mes.

Estas sedes cuentan con distintas clases grupales como natación, barre, spinning, entre otras opciones.

George Angulo Fitness

George Angulo Fitness representa la evolución del gimnasio de barrio hacia un formato de cadena extensa. Fundado por Jorge Angulo, este grupo de gimnasios nació en 2009 con la primera sede en San Francisco de Dos Ríos y posteriormente se fue expandiendo a lo largo del país.

En la actualidad cuentan con 30 sedes a lo largo del país, pero de acuerdo con su propietario, la meta para el 2026 es abrir 10 nuevas sucursales en lugares como Zarcero, Palmares o Guápiles. Además, según el sitio web de la empresa, también los interesados pueden adquirir equipo de gimnasio desde mancuernas hasta equipos de cardio.

Según Angulo, su visión del negocio es acercar el ejercicio a la clase media y media baja, por ello no cobran mensualidad ni mantenimiento. Las mensualidades van desde los ȼ15.000 hasta los ȼ20.000.

La pandemia fue una época complicada para los gimnasios debido a las restricciones sanitarias. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora)

Gold’s Gym

Gold’s Gym, es una nacida en 1965 en Venice Beach y vinculada históricamente al auge del fisicoculturismo, desembarcó en Costa Rica en 2005 instalándose como una de las marcas más aspiracionales del mercado. En el país opera al menos tres grandes sedes —Moravia, Guayabos de Curridabat y La Uruca/Irazú— que se presentan como parte de una red global de más de 600 clubes, con áreas amplias de musculación, zonas de cardio, estudios para clases, salas de boxeo y, en algunos casos, piscina y jacuzzi.

Los precios por entrenar en estos gimnasios son variados y dependen de si la persona desea acceder a una o varias sedes. Por ejemplo, el plan individual va desde los $75 al mes (más IVA) al mes hasta los $828 por año en una sede; el plan multisede empieza en los $90 por mes y va hasta los $960 al año más impuestos; mientras tanto, el plan familiar va desde los $70 al mes hasta los $792 por año más impuestos en una sede y en plan multisede los precios son de $85 a los $936, respectivamente.

También ofrecen el plan juvenil —clientes de 12 a 17 años— que va desde los $68 al mes a los $720 al año en el plan unisede; si la persona desea usar los tres gimnasios pagaría entre $80 al mes y $900 al año más impuestos. Finalmente, también hay alternativas para adultos mayores, con mensualidades desde $65 en una sede o $83 en las tres y anualidades que van de los $720 hasta los $900 respectivamente.

En todos los casos se cobra una matrícula de $75.

Vitafuerte Fitness Center

Fuera de la centralidad josefina, Vitafuerte Fitness Center demuestra que también desde las regiones se construyen cadenas fuertes. La historia arranca en Pérez Zeledón, donde en el año 2000 se abre el gimnasio Olympic Center; con el tiempo la marca evoluciona a Vitafuerte y combina el negocio del gimnasio con la venta de equipo biomecánico para entrenamiento.

Actualmente tienen nueve sedes en todo el país. Además de San Isidro de El General, operan gimnasios en Tibás, San Pablo de Heredia, San Ramón, Desamparados, Aguas Zarcas, San Rafael de Heredia, Cartago y Zapote.

En cuanto a los precios, quienes nunca hayan entrenado en Vitafuerte pagan una mensualidad de ¢13.500 el primer mes y a partir del segundo hay dos opciones: una membresía regular de ¢29.500 o un contrato anual con rebajos automáticos de ¢20.000, con la posibilidad de invitar a tres personas al mes; además, ofrecen la opción de dos días de prueba gratis al presentar la cédula.

9 Round

9Round es una franquicia de origen estadounidense especializada en entrenamiento de kickboxing fitness de alta intensidad en formato de circuito de 30 minutos, creada por el campeón mundial Shannon “The Cannon” Hudson. Aunque no es un gimnasio convencional, sí es una cadena que está ganando presencia en el territorio nacional desde su llegada en 2017, pues actualmente tienen locales en Pinares, Heredia, Sabana, Santa Ana, Moravia y próximamente inaugurarán uno más en El Guarco de Cartago.

La propuesta de 9Round se distingue por un modelo de entrenamiento de alta eficiencia y conveniencia, basado en circuitos de 30 minutos sin horarios fijos. Gracias a que una nueva lección inicia cada tres minutos, los usuarios tienen la libertad de entrenar en cualquier momento del día, según su disponibilidad personal. Para integrarse a esta modalidad de kickboxing funcional, que requiere el uso obligatorio de guantes y vendas, el centro establece una matrícula de $21.47 (IVA incluido).

En cuanto a su estructura de costos, la cadena ofrece tres programas que se ajustan al nivel de compromiso del socio. La opción Mes a Mes tiene un valor de $90,40, mientras que los planes a largo plazo permiten reducir la cuota mensual: el programa de seis meses tiene un costo de $79.10 mensuales (para un total de $474.60) y el de 12 meses se posiciona como la alternativa más económica con una mensualidad de $67.80 ($813.60 en total). Todos los planes incluyen el IVA y permiten el entrenamiento diario, consolidando una oferta competitiva para quienes buscan resultados rápidos y flexibilidad total.

Los efectos de la pandemia en los gimnasios

La pandemia de COVID-19 provocó un golpe sin precedentes para la industria del fitness en Costa Rica: de unos 500 gimnasios y centros de entrenamiento que operaban antes de la crisis, cerca de 150 cerraron sus puertas durante el 2020, de los cuales al menos 100 lo hicieron de forma definitiva, según datos de la Asociación de Gimnasios Gym-Fitness de Costa Rica (AsoGym).

Este “apagón” aceleró el cierre de modelos que ya venían debilitados, como Curves, la cadena especializada en mujeres que llegó a tener más de 19 sedes en el país y que vio cómo, tras una primera ola de cierres iniciada en 2019, la crisis sanitaria terminó de arrasar con casi todas sus franquicias y la dejó prácticamente fuera del mapa nacional. Actualmente tiene una sede operando en San Pablo de Heredia.

Después de la pandemia, las personas invierten más en gimnasios o entrenadores personales con el objetivo de cuidar su salud. (Shutterstock/Shutterstock)

