Maquinaria SANY ya tiene canal oficial en Costa Rica tras formalizar distribución

Un acuerdo formaliza la distribución de maquinaria SANY en Costa Rica, tras un periodo en el que estos equipos ya estaban presentes en el país sin una representación directa del fabricante.

El contrato se firmó el 9 de febrero de 2026 en Sanya, China, y fue anunciado el pasado mes de abril, estableciendo un canal autorizado para la comercialización y soporte de estos equipos en el mercado costarricense.

Durante más de cinco años, la ahora empresa encargada de la operación en Costa Rica comercializó equipos del fabricante, desarrolló capacidades técnicas y consolidó una red de servicio, elementos que incidieron en la designación como representante autorizado.

La maquinaria pesada es utilizada en actividades como construcción, infraestructura y producción agrícola en Costa Rica. (Sany Group/SANY)

El acuerdo convierte a ALCO en el responsable de la venta, distribución y atención posventa de toda la línea del fabricante en el territorio nacional.

La cartera disponible abarca excavadoras, cargadores, compactadoras, grúas de alto tonelaje, bombas de concreto, camiones mezcladores y equipos portuarios, entre otros.

El gerente general de ALCO, Carlos García, se refirió al proceso previo que derivó en la firma del contrato:

“Cinco años de trabajo técnico riguroso nos llevaron hasta China a firmar este acuerdo”, indicó en un comunicado.

Costa Rica pasa, de esta manera, a integrarse a la red de distribución del fabricante que opera en más de 140 países con canales certificados en distintos mercados.

La adquisición de maquinaria forma parte de inversiones de capital (Capex) en sectores productivos y de infraestructura. (SANY América/SANY)

El fabricante cuenta con presencia global, más de 40.000 empleados y centros de investigación distribuidos en distintos continentes, según datos incluidos en el comunicado.

Además, la compañía reporta ingresos anuales cercanos a los $20.000 millones y figura en listados internacionales de grandes corporaciones.

“Antes, acceder a tecnología SANY con garantía real en Costa Rica implicaba gestiones con el exterior y largos tiempos de espera”, añadió García.

El acuerdo impactaría a sectores como construcción, agricultura, industria y puertos, donde se concentra la demanda de este tipo de maquinaria en el país.