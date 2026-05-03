Negocios

Maquinaria SANY ya tiene canal oficial en Costa Rica tras formalizar distribución

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Por Mathew Chaves

Un acuerdo formaliza la distribución de maquinaria SANY en Costa Rica, tras un periodo en el que estos equipos ya estaban presentes en el país sin una representación directa del fabricante.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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