Marca española Bimba y Lola llega a Costa Rica; vea dónde estará

La reconocida marca española de moda y accesorios Bimba y Lola está lista para ingresar al mercado costarricense de la mano de Grupo A, una empresa local con tres décadas de experiencia en la distribución de retail. Este conglomerado opera en el país marcas como Tiendas Mix y Reebok y ahora busca diversificar su oferta.

La apertura inaugural de Bimba y Lola está programada para el primer semestre de 2026. La primera tienda, que abarcará 85 metros cuadrados, representa una inversión inicial de $300.000 por parte de Grupo A. Se proyecta que esta nueva operación generará siete empleos directos y alrededor de veinte puestos de trabajo indirectos, contribuyendo al desarrollo y dinamismo del sector retail y la economía nacional.

La sede de la tienda estará en el centro comercial Multiplaza Escazú.

Bimba y Lola fue fundada en 2005 en España por las hermanas Uxía y María Domínguez. La marca surgió con la visión de crear un espacio dentro del mercado de la moda que no fuera ni fast fashion ni alta costura tradicional, sino lo que hoy se conoce como "new luxury" (nuevo lujo). Su identidad se distingue por una propuesta de diseño sofisticada, contemporánea y audaz, con colecciones que fusionan el arte y la cultura en sus bolsos icónicos, accesorios y prêt-à-porter. Con presencia en más de 50 países, Bimba y Lola atrae a un consumidor urbano que valora la autenticidad y el diseño distintivo.

La llegada de esta firma se enmarca en una fuerte reactivación y sofisticación del mercado retail costarricense de lujo y moda premium, con el país consolidándose como un centro comercial estratégico en Centroamérica.

Para Alan Alter, Gerente General de Grupo A, la incorporación de la franquicia representa un hito estratégico que fortalece el portafolio del grupo.

“La llegada de Bimba y Lola al mercado costarricense fortalece nuestro portafolio y refleja la confianza de marcas internacionales en nuestra capacidad de distribución y operación. Durante tres décadas hemos trabajado para ofrecer moda de calidad y experiencias únicas a nuestros clientes; esta franquicia es la continuación natural de ese compromiso”, detalló Alter.

Con esta iniciativa, Grupo A amplía la oferta de moda para el consumidor costarricense y reafirma la capacidad del mercado local para atraer marcas de prestigio mundial.