Marca española Bimba y Lola llega a Costa Rica; vea dónde estará

Por Brandon Flores

La reconocida marca española de moda y accesorios Bimba y Lola está lista para ingresar al mercado costarricense de la mano de Grupo A, una empresa local con tres décadas de experiencia en la distribución de retail. Este conglomerado opera en el país marcas como Tiendas Mix y Reebok y ahora busca diversificar su oferta.








