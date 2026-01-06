Marina Pez Vela invierte $35 millones en la apertura de 50 villas turísticas

La Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, amplía su oferta turística con la apertura de 50 villas, que están funcionando desde finales de 2025. El proyecto requirió una inversión de $35 millones.

La idea es fortalecer el modelo que integra alojamiento, gastronomía, comercio, actividades náuticas y acceso directo al mar en un solo punto.

El complejo está conformado por 50 villas turísticas de una, dos y tres habitaciones, diseñadas para estadías más largas y con mayor autonomía que un hotel tradicional. Cada unidad funciona como un “hogar temporal” completamente equipado y se complementa con amenidades exclusivas como piscina en la azotea con vista al mar, jacuzzi, gimnasio, spa, sala de juegos y minicine, lo que favorece un mayor consumo en servicios locales como restaurantes, tours, transporte y comercio.

Según el sitio web de la marina, los precios van desde los $350 por noche en la opción de 64 metros cuadrados, que tiene una habitación y capacidad para dos huéspedes. La opción más elevada tiene un costo de $1.250 la noche, con 238 metros cuadrados, tres camas y una capacidad de hasta ocho personas.

“La inversión en las villas no solo amplía la oferta turística, sino que fortalece la economía local mediante empleo estable y una mayor demanda de servicios”, señaló Duchesneau. “Este tipo de proyectos permite que el beneficio del turismo se distribuya en más sectores de la comunidad y no se concentre únicamente en el hospedaje”, explicó Jeff Duchesneau, gerente de Marina Pez Vela.

Durante la etapa constructiva, se generó un estimado de alrededor de 350 empleos directos e indirectos, considerando contratistas, subcontratistas, proveedores, transporte y servicios asociados. En su fase operativa, las Villas Marina Pez Vela han creado al menos 30 nuevos puestos de trabajo directos, principalmente en áreas como recepción, mantenimiento, control y servicios, muchos de ellos ocupados por personas residentes en Quepos y comunidades cercanas.