Marina Pez Vela invierte $35 millones en la apertura de 50 villas turísticas

Conozca los detalles y cuánto cuesta hospedarse en este nuevo proyecto en Quepos

Por Brandon Flores

La Marina Pez Vela, ubicada en Quepos, amplía su oferta turística con la apertura de 50 villas, que están funcionando desde finales de 2025. El proyecto requirió una inversión de $35 millones.








