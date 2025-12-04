Negocios

Marriott continúa su expansión en Costa Rica: suma hotel en Monteverde y prepara apertura en El Coyol

Con esto, contabilizarán 25 propiedades en Costa Rica

Por Brandon Flores

Un hotel en Monteverde y una próxima apertura en El Coyol de Alajuela serán las siguientes adiciones del programa Marriott Bonvoy, el programa de fidelidad y viajes de la cadena hotelera Marriott International. Con esto, se contabilizarán 25 propiedades, según consta en su sitio web.








Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

