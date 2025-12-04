Marriott continúa su expansión en Costa Rica: suma hotel en Monteverde y prepara apertura en El Coyol

Un hotel en Monteverde y una próxima apertura en El Coyol de Alajuela serán las siguientes adiciones del programa Marriott Bonvoy, el programa de fidelidad y viajes de la cadena hotelera Marriott International. Con esto, se contabilizarán 25 propiedades, según consta en su sitio web.

Ahora, al portafolio de marcas de la compañía se suma una nueva propiedad: el Hotel Belmar, ubicado en ese cantón de Puntarenas, bajo la marca Design Hotels, lo que representa el debut de la marca en el país. Por medio de redes sociales, el hotel nacional confirmó el movimiento.

“Nos enorgullece compartir que Hotel Belmar ahora forma parte de Design Hotels™, convirtiéndose en la primera propiedad costarricense dentro de esta colección global definida por el diseño consciente, la autenticidad y un profundo sentido de lugar. Nuestra esencia permanece intacta. Esta alianza amplifica nuestra voz y nos permite acercarnos a viajeros conscientes que buscan experiencias arraigadas en la cultura, la naturaleza y la sostenibilidad”, indicó el hotel.

La familia de hoteles Desing son propiedades independientes que se caracterizan por ser una colección curada de hoteles independientes que priorizan el diseño de autor, la arquitectura única y la autenticidad cultural y local. Actualmente, tienen una red de más de 300 propiedades en todo el mundo.

Además, en el sitio web de Marriott Bonvoy ya se pueden reservar noches en esta propiedad puntarenense, que ya ha sido reconocida como una de las mejores del mundo en 2023 por publicaciones especializadas como Condé Nast Travel y Travel and Leisure. Para este mes de diciembre, el costo de hospedaje promedio en la propiedad es de $481 por noche.

Fundado en 1985, el Hotel Belmar es el hotel insignia de la región de Monteverde, ubicado en el bosque nuboso de Costa Rica. Es una propiedad independiente familiar que cuenta con 26 habitaciones y suites únicas, un restaurante de la huerta a la mesa, un bar, un juice bar y salón de té, una huerta orgánica, un lago de agua de manantial, una microcervecería, una tienda de alimentos y un jacuzzi.

Próxima apertura en El Coyol

Por otra parte, la compañía está próxima a abrir una nueva sucursal de su marca Residence Inn, ubicada en El Coyol de Alajuela. En el sitio web de Bonvoy ya se hace referencia al nuevo hotel que contará con 120 habitaciones y se sumará al otro de la marca que tienen en Avenida Escazú.

La aplicación permite hacer reservaciones en este establecimiento a partir del próximo 1° de febrero, con precios desde $169 por noche.

La marca Residence Inn está orientada a viajeros de larga estancia, pues las habitaciones están equipadas con electrodomésticos y otros neceseres para que el huésped se sienta como en casa.