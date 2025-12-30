Marriott International prepara seis aperturas de hoteles en 2026 en Costa Rica; conozca cuáles son

De cara al 2026, la cadena Marriott International se prepara para fortalecer su presencia en Costa Rica mediante la apertura de nuevas propiedades en puntos estratégicos del país. Estos proyectos, que abarcan desde conversiones de activos existentes hasta desarrollos en zonas de alto tráfico logístico y turístico, buscan diversificar la oferta de la compañía y responder a las nuevas demandas del viajero actual.

En entrevista con El Financiero, Uriel Burak, vicepresidente de Desarrollo para la cadena en el Caribe y Latinoamérica, comentó que para el 2026 tienen previstas seis aperturas en el mercado. A continuación, el detalle de las propiedades.

Marriott sigue ampliando la oferta de hoteles en Costa Rica. (imagen ilustrativa) (Shutterstock/Shutterstock)

JW Marriott All-Inclusive Costa Elena

Ubicado cerca de la frontera con Nicaragua, en una de las zonas con mayor potencial de crecimiento del país. Se trata de una conversión de un activo existente que, tras una inversión de $50 millones, adoptará los estándares de la marca JW Marriott bajo el modelo “Todo Incluido” de lujo.

En este caso, el JW tomará la propiedad en la que por una década operó el complejo Dreams Las Mareas. Entre otras cosas, la propiedad cuenta con 415 habitaciones y 11 restaurantes.

Santa Lucía, Jungle Hacienda (Autograph Collection)

Este hotel forma parte de la familia Autograph Collection y estará abriendo sus puertas a los huéspedes a inicios del año, cerca de la zona de Tárcoles. Santa Lucía se enfocará en la inmersión total en el bosque tropical, rescatando la estética de las antiguas haciendas costarricenses pero con un estándar de ultra lujo.

Este proyecto también será una reconversión, ya que Santa Lucía tomará el lugar del hotel Villa Lapas, el cual cerró sus puertas en septiembre anterior.

AC Marriott Liberia Airport (Guanacaste)

Respondiendo a la explosión de tráfico en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, Marriott abrirá su primer hotel directamente vinculado a esta terminal. El AC Marriott formará parte de una plaza de usos mixtos, ofreciendo un diseño moderno y minimalista de influencia europea.

Está diseñado para el viajero de negocios y el turista de tránsito que requiere eficiencia, estilo y una ubicación estratégica a minutos de la pista de aterrizaje. El proyecto hotelero, junto con otros de tipo comercial, se ubicará en Plaza Ventu, cerca del aeropuerto guanacasteco.

Residence Inn by Marriott (Alajuela, El Coyol)

La zona logística y franca de El Coyol finalmente tendrá una opción de hospedaje de cadena internacional diseñada para estancias prolongadas. El Residence Inn ofrece suites con cocina y áreas de trabajo amplias.

Es una respuesta directa al crecimiento de las empresas de dispositivos médicos y tecnología en Alajuela, donde ejecutivos internacionales requieren alojamientos durante sus proyectos en el país.

Tribute Portfolio La Sabana (San José)

El próximo año Marriott debutará en el país la marca Tribute Portfolio, con un hotel ubicado en la zona de La Sabana. Según los estándares de marca, esta propiedad boutique ofrece una experiencia donde el diseño contemporáneo se entrelaza con elementos culturales que capturan el espíritu vibrante de Costa Rica.

Este activo es una reconversión de marca, pues tomará el lugar del Tryp by Wyndham San José Sabana, detrás del Centro Colón.

Four Points by Sheraton San José Sabana

En una estrategia de segmentación, la propiedad conocida ahora como D Sabana y previamente como Park Inn en Sabana, se convertirá para albergar también un Four Points by Sheraton. Esta marca se enfoca en el viajero de negocios que busca comodidad, conectividad y los elementos esenciales de calidad.

Refuerza la oferta de Marriott en el corazón logístico de la capital, permitiendo capturar diferentes presupuestos en un mismo nodo geográfico.

Análisis de mercado: ¿Por qué 2026?

Según los datos compartidos por Burak, este despliegue responde a una recuperación total de las tarifas post-pandemia y a un incremento en el ingreso por habitación disponible. Además, el ejecutivo resaltó la importancia del mercado costarricense en los planes de Marriott.

“Costa Rica ya no es solo un destino de paso; es un mercado donde estamos debutando marcas que no existen en el resto de la región. El 2026 será el año en que nuestra capacidad operativa alcance una escala sin precedentes”, afirma el ejecutivo.

Con este plan, Marriott se distancia de sus competidores directos en Panamá y el Caribe, posicionando a Costa Rica como el epicentro de su estrategia de desarrollo en Latinoamérica para el cierre de la década.