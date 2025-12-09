Más asalariados pagarán impuestos en 2026: así cambiaron los tramos de renta en los últimos años en Costa Rica

El Ministerio de Hacienda oficializó los nuevos tramos del Impuesto sobre la Renta que regirán a partir del 1.° de enero de 2026. Una vez más, el monto exento se reduce para los asalariados, por lo que este grupo deberá pagar más a partir del próximo año.

Uno de los principales cambios afecta a los asalariados y pensionados, a los que ahora se les empezará a cobrar impuestos a partir de los ȼ918.000, cuando en 2025 estaban exentos los sueldos hasta los ȼ922.000 y en 2024 eran de ȼ929.000. En otras palabras, se amplía la base de recaudación para los trabajadores y jubilados.

Este cambio ocurre por la deflación (índice de precios negativo) que ajusta la fórmula automática de la ley.

Los tramos a pagar van desde el 10% hasta el 20% sobre el exceso del monto sujeto al impuesto. Así, por ejemplo, en el supuesto de que una persona devengue un salario mensual bruto de ȼ1.100.000 está en el primer tramo y el cálculo se hace así: se resta ese monto del exento, es decir, los ȼ918.000, lo cual da como resultado ȼ182.000 y sobre eso se calcula el 10%, es decir, ȼ18.200.

Esa misma persona, con las tarifas vigentes de este año, hubiese pagado ȼ17.800 por concepto de renta.

Otro caso sería el de un trabajador que tiene un sueldo de ȼ1.500.000 mensuales, por lo tanto le afectan dos tramos: 15% y 10%. El cálculo sería el siguiente:

Primer tramo gravado (10%): del exceso de ȼ918.000 hasta ȼ1.347.000, es decir ȼ429.000. A esta parte se le aplica 10%, por lo que paga ȼ42.900.​ Segundo tramo gravado (15%): del exceso de ȼ1.347.000 hasta su salario de ȼ1.500.000, es decir ȼ153.000. A esta parte se le aplica 15%, por lo que paga ȼ22.950.​

En total, el impuesto mensual de renta sería ȼ42.900 + ȼ22.950 = ȼ65.850 para 2026.

Profesionales independientes beneficiados

Las personas que trabajan por cuenta propia, conocidos también como profesionales independientes, tendrán un alivio considerable en el impuesto de renta para el año que viene, gracias a la aprobación de la Ley 10667, por lo que ahora el monto mínimo exento es de ȼ6.244.000, mientras que en 2025 era de ȼ4.094.000. Igualmente, se aplicarán tramos escalonados entre el 10% y el 25%.

Finalmente, las empresas también vieron reducidos los montos exentos del impuesto de renta, pues el mínimo para 2026 es de ȼ5.621.000, a los que se cobrará un 5%. Para el 2025, el monto más bajo es de ȼ5.642.000: los tramos van del 5% al 30%.

En el caso de empresas y profesionales independientes, el impuesto sobre la renta en Costa Rica se determina a partir del remanente que resulta de restar los gastos permitidos por ley a la suma total de los ingresos obtenidos durante el periodo fiscal (de enero a diciembre). A este remanente se le aplica la tabla de tramos correspondiente.

Cada año, se deben ajustar los tramos del impuesto de renta. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Estos serán los nuevos tramos del impuesto de la renta en Costa Rica para 2026