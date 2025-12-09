Negocios

Más asalariados pagarán impuestos en 2026: así cambiaron los tramos de renta en los últimos años en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El Ministerio de Hacienda oficializó los nuevos tramos del Impuesto sobre la Renta que regirán a partir del 1.° de enero de 2026. Una vez más, el monto exento se reduce para los asalariados, por lo que este grupo deberá pagar más a partir del próximo año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Impuesto de rentaMinisterio de Hacienda
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.