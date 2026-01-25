Negocios

Más de 10 vuelos cancelados y cinco atrasados por impacto de tormenta invernal en Estados Unidos

Afectación ha sido mayor este domingo

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Los efectos de la tormenta invernal que afecta a Estados Unidos y Canadá golpean con fuerza el turismo en Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
vuelostormentaestados unidoscanceladosaeropuertosnieve

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.