Más de 10 vuelos cancelados y cinco atrasados por impacto de tormenta invernal en Estados Unidos

Los efectos de la tormenta invernal que afecta a Estados Unidos y Canadá golpean con fuerza el turismo en Costa Rica.

10 vuelos cancelados y 5 con atrasos en las terminales internacionales del país se reportaban hasta las 12:00 p. m. de este domingo 25 de enero. Los datos fueron tomados de las páginas oficiales de los aeropuertos y estos pueden cambiar.

El impacto comenzó a reportarse el sábado; sin embargo, la afectación se incrementó, sobre todo, en los vuelos que entran y salen hacia Nueva York, New Jersey y Dallas, así como en las conexiones desde y hacia Europa, específicamente España y Francia.

En Estados Unidos, unos 700.000 clientes se encontraban sin servicio eléctrico y se reporta que la tormenta avanzaba desde el sur y centro hacia el noreste del país, según publicó AFP.

En total, 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington, han declarado el estado de emergencia.

Autoridades de más de 20 estados declararon emergencia ante las condiciones extremas, que incluyen bajas temperaturas, carreteras congeladas y cancelaciones de vuelos. (TIMOTHY A.CLARY/AFP)

“Los impactos de la nieve y el aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las autoridades, desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York, instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas. “Eviten las carreteras salvo que sea absolutamente necesario”, publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en la red social X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Missouri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

El presidente Donald Trump comentó la situación a través de su plataforma Truth Social: “Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!”.

Por su parte, las oficinas federales en EE. UU. estarán cerradas de forma preventiva el lunes. Varios aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados. En total, más de 14.000 vuelos con destino y origen en suelo estadounidense fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

Los científicos señalan que las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia el sur, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años. Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita la franja de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esta zona polar de Norteamérica.