Negocios

Mayca tendrá nueva tienda; conozca la ubicación y fecha de apertura

Con esta inauguración llegará a 20 locales en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Mayca, la cadena especializada en el segmento de food service (productos para el sector de alimentos) que abastece principalmente a establecimientos como sodas y restaurantes, anunció la próxima apertura de una nueva tienda en el país, la cual está prevista para la semana entrante.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MaycaAperturasNuevas sedes
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.