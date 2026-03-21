Mayca tendrá nueva tienda; conozca la ubicación y fecha de apertura

Mayca, la cadena especializada en el segmento de food service (productos para el sector de alimentos) que abastece principalmente a establecimientos como sodas y restaurantes, anunció la próxima apertura de una nueva tienda en el país, la cual está prevista para la semana entrante.

La nueva sede se ubicará en La Fortuna de San Carlos, contiguo al cementerio de la localidad, en un terreno de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Será la tienda 20 de la marca en Costa Rica y la segunda en la zona de San Carlos, pues ya operan un punto en Ciudad Quesada.

De acuerdo con el periodista sancarleño Esteban Matamoros, la nueva tienda abre sus puerta el jueves 26 de marzo a partir de las 8 a.m. y busca ser un aliado comercial para hoteles, restaurantes, sodas y otros proyectos turísticos de La Fortuna.

Además, en las redes sociales de Mayca hay un publicación sobre los horarios de las tiendas durante la próxima Semana Santa y ya aparece confirmada la sede de La Fortuna.

Esta cadena suministra una amplia gama de productos alimenticios, incluyendo artículos congelados y refrigerados (carnes, lácteos, productos horneados, papas prefritas, mariscos), productos secos (granos, pastas, productos enlatados, condimentos, salsas, harinas, mezclas para hornear) y bebidas. Atienden a negocios como panaderías, confiterías, supermercados y otros establecimientos de servicios de alimentos.