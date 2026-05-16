McDonald’s finalmente hace trámites para llegar a una zona de Costa Rica donde no tiene presencia

En los últimos años, el ambiente empresarial de Costa Rica ha sido favorable para algunas compañías de consumo masivo, y prueba de ello son los constantes anuncios de las expansiones de las marcas dentro del país. Actualmente McDonald’s explora continuar su expansión fuera de la Gran Área Metropolitana.
De acuerdo con documentos publicados en el sitio web de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), la firma Arcos Dorados (propietarios de la franquicia McDonald’s) empezó el proceso para llegar a una zona donde hasta el momento no tiene presencia: Puntarenas, específicamente a la localidad de El Roble. De acuerdo con Setena, este caso se tramita con el expediente D1-0149-2026.
Esta cadena especializada en hamburguesas con más de 75 restaurantes en suelo nacional estaría llegando a la única provincia del territorio nacional que le hacía falta y, de acuerdo con la documentación oficial, estaría ubicado sobre la ruta nacional 23, en las cercanías de la planta de alimentos Prosalud.
Por el momento, la marca debe continuar con el respectivo proceso de solicitud de permisos con el gobierno local para estar en regla con las aperturas venideras.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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