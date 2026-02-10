MEIC anuncia que denunciará a seis agencias de autos usados ante incumplimiento en publicidad digital

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) dio a conocer este martes los resultados de una fiscalización realizada a la publicidad digital de comercios que venden vehículos usados.

El informe determinó que de 16 comercios inspeccionados, solo cuatro (25%) cumplieron con la normativa vigente, mientras que 12 de ellos (75%) presentaron al menos un incumplimiento.

La fiscalización, ejecutada entre el 2 y el 17 de diciembre de 2025, se centró en verificar la claridad, veracidad y suficiencia de la información brindada a los consumidores antes de su decisión de compra.

Opacidad en el financiamiento: el principal pecado

El hallazgo más crítico del estudio fue la falta de transparencia en los sistemas de crédito. El 75% de las empresas analizadas falló en cumplir con el artículo 39 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Según la normativa, toda publicidad que ofrezca financiamiento debe indicar obligatoriamente:

Precio de contado.

Plazo expresado en meses.

Tasa de interés nominal y tasa de interés total anual.

Monto total a pagar al cabo del plazo.

Además de las fallas en crédito, el MEIC detectó 26 incumplimientos totales que incluyen publicidad comparativa irregular, falta de información sobre la vigencia de ofertas y el uso de frases restrictivas o engañosas en garantías, como la cuestionada “en caja y motor”.

Consecuencias legales y multas millonarias

Tras el análisis, el MEIC emitió 12 prevenciones a los comercios infractores para que realizaran las correcciones pertinentes. No obstante, solo seis fueron atendidas en el plazo establecido.

Las seis empresas restantes, que no emitieron respuesta, serán denunciadas formalmente ante la Comisión Nacional del Consumidor (CNC). Estas agencias se exponen ahora a multas que oscilan entre los ₡4.622.000 y los ₡18.488.000, según lo estipulado en el artículo 57 de la Ley N.° 7472.

Los comercios incluidos en este análisis operan principalmente a través de sitios web propios (11 casos) y la red social Facebook (5 casos).

El MEIC no dio el nombre de los negocios que serán denunciados.