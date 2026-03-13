Negocios

MEIC denuncia varias agencias de vehículos por incumplir garantías o no dar información a los consumidores

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Por Mathew Chaves

Comprar un vehículo representa una de las inversiones más significativas para los hogares costarricenses. La ilusión de estrenar un automóvil suele venir acompañada de la necesidad de contar con el respaldo técnico y legal ante posibles fallas mecánicas de fábrica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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