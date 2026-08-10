Negocios

Menos libros y tiendas ‘pop-up’: cambios de Universal para blindar su negocio de 100 años

Conversamos con Marisya Federspiel, directora de comunicación de Universal sobre el centenario de operaciones de esta compañía familiar y su evolución a lo largo del tiempo

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Por Brandon Flores

Alcanzar un siglo de vida es un hito reservado para muy pocas empresas en Costa Rica. Tiendas Universal llega en 2026 a un siglo de operaciones con la premisa de ser una tienda departamental que acompañe a las familias costarricenses en las etapas más importantes de sus vidas.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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