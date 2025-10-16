Estas son las empresas con mejor reputación en Costa Rica en 2025, según Merco. Vea si hay cambios con respecto al año pasado

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) reveló este 15 de octubre cuáles son las empresas con mejor reputación en Costa Rica para este año, la cual presenta algunos cambios en el “top 10” versus la edición de 2024.

La novena edición de Merco Empresas Costa Rica contó con 6 evaluaciones, 25 fuentes de información y más de 17.000 encuestas a distintos públicos de interés.

La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos se ha posicionado en el primer puesto de la clasificación por quinto año consecutivo, le siguen BAC y Florida Ice and Farm Company (Fifco). Estas empresas también ocuparon las mismas casillas el año pasado.

El resto del “top diez″ lo componen: Grupo Purdy, Coca Cola, Intel, AutoMercado, Walmart, Pozuelo y Nestlé. Precisamente, estas dos últimas compañías son las nuevas incorporaciones pues el año pasado la compañía de galletas estaba en el lugar 18 y Nestlé en el 13.

La marca Pozuelo reportó el mayor crecimiento en la edición 2025. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

El resto de las empresas estuvieron entre las mejores diez del 2024, pero para este año varió un poco el orden. Por ejemplo, Purdy pasó del quinto al cuarto lugar, Coca Cola del séptimo al quinto, mientras que Intel y AutoMercado retrocedieron dos y un lugar respectivamente.

Por otra parte, salieron del listado de las diez principales dos casas de enseñanza superior: el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), que estuvo el año pasado en el puesto nueve y la Universidad de Costa Rica, que se ubicó en el décimo.

