¿Merece un aumento salarial? Sepa cómo negociarlo

Ir al supermercado y tener que restringir la compra de ciertos productos básicos por temor a que el dinero no le alcance para cancelar la factura es un indicio de que usted necesita más ingresos. Pero, recibir un aumento salarial no es tan sencillo para quienes ganan más del monto mínimo establecido por ley.

Más allá de ser un buen trabajador, lo cual es indispensable para ser tomado en cuenta en un aumento, es necesario que revise las cláusulas del contrato e identifique si se establecieron ajustes o condiciones como: incremento salarial por antigüedad, por estudios, entre otros. Sin embargo, el aumento en puestos que reciben más del mínimo legal no es obligatorio.

Los trabajadores que se encuentran en el rubro de salario mínimo registraron recientemente un incremento de 1,24%, de acuerdo a la aprobación que hizo en junio pasado el Consejo Nacional de Salarios. Es decir, el aumento fue de ¢1.240 por cada ¢100.000 que ganan.

En mayo pasado los salarios reales (utilizados para mostrar el nivel de vida de las personas) registraron 16 meses de caída, según el índice del Banco Central de Costa Rica (BCCR). De hecho se mantuvieron en el nivel más bajo desde 1991.

Además, la inflación interanual llegó a los dos dígitos en junio de este año: 10,06%. El aceite, el café y la harina de maíz registraron aumentos interanuales en sus precios de 77,40%, 57,51% y 38,96%, respectivamente, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por todas la variables anteriores, si usted cree que necesita y merece un aumento de sueldo para dar abasto con todas sus obligaciones elija el momento adecuado para solicitar una reunión con sus superiores, es decir, evite que sea en momentos que la empresa no está equilibrada financieramente.

Es importante tomar en cuenta que en el sector público el incremento por medio de solicitud o negociación del empleado no es factible.

“En el sector público no hay margen de negociación. El salario del puesto está definido por la posición que usted tiene en la institución pública a la que pertenezca y esos salarios están previamente presupuestados y aprobados por la Asamblea Legislativa. Entonces, salvo que usted suba de categoría de puesto, su remuneración en el sector público no va a mejorar”, aclaró Daniel Valverde, experto en derecho laboral de la firma Ecija Legal, basado en la Ley No.2166 de Salarios de la Administración Pública.

Pasos para negociar

1. Analice el contrato:

Este es un paso básico que cualquier trabajador debería manejar: lo que establece el contrato laboral. Ya sea que usted tiene un año o más de diez en el lugar que labora, debe tener claro los pormenores de lo que dicta el documento que firmó el día que se formalizó su ingreso a la empresa.

En algunas compañías establecen ajustes o revisiones salariales en un tiempo establecido, por eso revise que lo que se acordó en el contrato se cumpla.

“Si en el contrato de trabajo se pactaron condiciones que por alguna razón no se han cumplido en cuanto a revisión o ajustes salarial, más allá del mínimo de ley -que eso es más automático que otra cosa-, sería importante que el trabajador le informe al patrono que debe ponerse al día con estas obligaciones que se incorporaron”, aconsejó Paola Gutiérrez, abogada laboralista de Caoba Legal.

En caso de que no exista cláusula en la que se indiquen revisiones, su sueldo sea igual o mayor al mínimo, pero quiere recibir un aumento usted debe presentar una solicitud de revisión de su pago. Tenga en cuenta que, como el patrono paga lo establecido y no hay cláusula que abra el portillo a revisiones, no está en la obligación de ceder a la petición.

Algunas empresas reconocen monetariamente los años que acumulan sus colaboradores laborando para ellos, por lo que ese es un punto a verificar en los contratos para conocer si en su caso lo aplican.

2. Compare salarios: Una vez que analizó el contrato y considera que debería ganar más, debe hacer la solicitud con argumentos sólidos, por ejemplo haga una comparación de su sueldo con lo que indican distintos estudios del mercado.

La comparación de salarios no se trata de hacerlo con el monto que recibe su compañero, sino con lo establecido por ley, o bien, con estadísticas e índices que realizan firmas consultoras como PricewaterhouseCoopers (PwC).

“La compañía puede estipular libremente el salario salvo con dos limitaciones: la primera es que no puede ser menor al salario mínimo decretado para el período que se estaba contratando y número dos que usted no puede hacer discriminaciones salariales de personas que hacen el mismo trabajo y en la misma jornada, entonces si el patrono tiene dos personas haciendo el mismo trabajo está imposibilitado a pagarle a uno más que el otro, en el sector privado”, advirtió Daniel Valverde, experto en derecho laboral de la firma Ecija Legal.

Salarios Mínimos, de acuerdo al Ministerio de Trabajo Monto Trabajadores en Ocupación No Calificada ¢326.253,57 Trabajadores en Ocupación Semicalificada ¢351.965,23 Trabajadores en Ocupación Calificada ¢367.058, 75 Técnico Medios de Educación Diversificada ¢384.651,40 Trabajadores en Ocupación Especializada ¢416.801, 68 Técnicos en Educación Superior ¢474.040, 55 Diplomados en Educación Superior ¢511.981,50 Bachilleres Universitarios ¢580.708, 20 Licenciados Universitarios ¢696.873,72

Sin embargo, Valverde añadió esta norma que prohíbe pagar diferentes salarios a personas que trabajan bajo la misma jornada en la misma empresa “es muy difícil de aplicar en la realidad, porque no todos los trabajadores son exactamente iguales, porque yo puedo tener un compañero que tiene la misma posición y hacemos la misma funciones, pero yo tengo un grado de maestría o más años trabajando y por eso, tal vez, sea más propenso a un aumento”.

En el artículo 167 del Código de Trabajo se indica que, a trabajo igual con puesto, jornada y condiciones de eficiencia iguales, corresponde salario igual. Por eso, lleve sus motivos bien argumentados y no basados en un deseo sin justificación verificable.

Los patronos no están en la obligación de aumentar el salario de los trabajadores que ganan más del salario mínimo que indica su puesto. (Shutterstock)

3. Actualice sus conocimientos: La actualización de conocimientos es una herramienta necesaria no solo para el trabajador sino para la empresa en cuanto al desempeño de la misma, por lo que es un punto importante a considerar para avanzar dentro de la misma compañía y posiblemente mejorar su sueldo (en caso de que así lo recompense la empresa).

“Normalmente cuando se solicitan aumentos salariales, por ejemplo, se indica si el trabajador ha terminado estudios que tal vez tenían pendientes y resulten importantes para la empresa y que tal vez el patrón no está en conocimiento de que los concluyó”, mencionó Paola Gutiérrez, abogada laboralista de la firma Caoba Legal.

Si en el lugar que usted labora brindan capacitaciones o cursos, aprovéchalos y así amplía sus conocimientos mientras demuestra interés en la empresa.

4. Evite establecer montos: Al terminar la tarea de investigación y debe presentarle la solicitud a sus superiores. Ese acercamiento debe ser en un momento en el que el flujo de trabajo no esté acelerado y pueda expresarle su inquietud al jefe. Lo ideal es que convoque a una reunión corta.

“En la primera conversación es importante no condicionar el aumento, porque la empresa no tiene una obligación en ese sentido. Después de que la empresa tenga conocimiento, podrían ver con un poco más de detalle el porcentaje o si es un monto porque también a la empresa le interesará saber cuáles son las expectativas del trabajador”, acotó Gutiérrez.