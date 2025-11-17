Negocios

Millonaria inversión: conozca el plan de remodelación del Edificio Rofas y las marcas que llegarán

Proyecto busca ser el primer paso para demostrar de que es posible darle una nueva cara a los inmuebles desocupados en la capital

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Para nadie es un secreto que el paisaje del centro de San José es poco atractivo. A las problemáticas de contaminación, inseguridad e indigencia, entre otros, se suma la desocupación y deterioro de edificios que podrían estar generando recursos frescos para el casco central capitalino.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Edificio RofasEdificios San José
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.