Ministerio de Salud de Costa Rica ordena retiro de pasta dental Colgate Total

El Ministerio de Salud activó el Principio Precautorio y emitió una orden sanitaria contra esta pasta dental.

Por Redacción EF

El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una orden sanitaria para suspender de inmediato la comercialización y retirar del mercado la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.








