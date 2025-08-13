Ministerio de Salud de Costa Rica ordena retiro de pasta dental Colgate Total

El Ministerio de Salud de Costa Rica emitió una orden sanitaria para suspender de inmediato la comercialización y retirar del mercado la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

Así se informó según un comunicado de prensa la mañana del 13 de agosto.

Esta medida afecta directamente a la empresa Colgate-Palmolive S.A. y se basa en el Principio Precautorio para proteger la salud de la población, indicó la autoridad sanitaria.

La decisión del Ministerio surge después de que se recibieran reportes en varios países de la región sobre efectos adversos asociados con el uso de este producto. Los síntomas reportados incluyen lesiones bucales, ardor, inflamación de encías y edema labial.

Además de suspender su venta, la orden exige el retiro completo del mercado nacional y la destrucción del producto, en estricto cumplimiento con el Reglamento para el retiro del comercio o de la circulación de productos de interés sanitario (Decreto N.° 43896-S).

El Ministerio de Salud subraya que esta acción es de carácter preventivo, priorizando la seguridad y el bienestar de los costarricenses frente a cualquier producto que pueda representar una amenaza potencial para la salud pública.

Según el sitio web de Colgate para Costa Rica, la compañía está realizando “la recuperación voluntaria de los puntos de venta en Costa Rica” de esa pasta dental.

“Un muy bajo número de personas ha reportado alguna reacción al nivel de sabor de Clean Mint, como irritación oral temporal e hinchazón, y la compañía lamenta profundamente las dificultades que han experimentado. Si usted experimenta una reacción adversa, debe suspender el uso del producto y puede ponerse en contacto con la Compañía en https://www.colgatepalmolive.com.gt/contact-us o en la línea de atención al consumidor al teléfono 800-2654283″, indica la organización.

“Esta declaración se refiere únicamente a COLGATE TOTAL PREVENCIÓN ACTIVA CLEAN MINT y no afecta a ninguna otra pasta dental Colgate Total”, se añade.