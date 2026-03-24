Negocios

Mipymes podrán acceder a programa de Procomer con mentoría y capacitación: vea fechas y requisitos

¿Quiere ser proveedor de una multinacional? Procomer busca 40 mipymes para su nuevo programa de encadenamiento

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Las oportunidades para pequeñas empresas suelen aparecer sin mucho aviso y con plazos definidos. En el entorno productivo local, los espacios de formación y acompañamiento se convierten en un punto de entrada para competir en mercados más exigentes.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Procomermipymesencadenamientoscapacitacionesconvocatorias
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.