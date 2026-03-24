Mipymes podrán acceder a programa de Procomer con mentoría y capacitación: vea fechas y requisitos

Las oportunidades para pequeñas empresas suelen aparecer sin mucho aviso y con plazos definidos. En el entorno productivo local, los espacios de formación y acompañamiento se convierten en un punto de entrada para competir en mercados más exigentes.

El interés por integrarse a cadenas de valor vinculadas con exportación y manufactura ha crecido en los últimos años. Esto responde a una mayor presencia de empresas internacionales y a la necesidad de proveedores locales con capacidades técnicas.

Iniciativas institucionales buscan cerrar esa brecha mediante programas que combinan capacitación y acceso a redes comerciales.

En esa línea, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció la apertura de la convocatoria para el Programa de Promoción Comercial para los Encadenamientos, dirigida a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La entidad impulsa programas dirigidos a fortalecer capacidades comerciales de empresas suplidoras. (Albert Marín)

La convocatoria abrió el 16 de marzo y cierra el 27 de abril de 2026 mediante un formulario en línea. El programa seleccionará a 40 empresas para participar en un proceso de capacitación y mentoría.

Según el comunicado, la iniciativa está orientada a sectores agrícola, alimentario y manufactura avanzada, incluyendo actividades relacionadas con café, yuca, plátano, así como manufactura eléctrica y electrónica.

“Los encadenamientos son fundamentales para las mipymes nacionales y para las empresas exportadoras y de inversión extranjera”, afirmó la gerente general de Procomer, Laura López, en el comunicado.

La entidad indicó que el objetivo es fortalecer la comunicación comercial de las empresas hacia clientes empresariales, así como mejorar la presentación de sus capacidades técnicas.

“Este programa ofrece acompañamiento para que las MIPYMES estructuren su propuesta de valor comercial y puedan presentarla de forma clara ante potenciales clientes empresariales”, agregó López.

El proceso contempla un enfoque práctico para que las empresas desarrollen herramientas que les permitan identificar oportunidades de negocio y vincularse con compradores.

Entre los beneficios para las empresas seleccionadas se incluyen:

Participación en un programa intensivo de capacitación.

Seis horas de mentoría personalizada.

Elaboración de un plan de promoción comercial.

Posibilidad de postular el plan a financiamiento para su implementación.

Los procesos incluyen formación intensiva y acompañamiento técnico para desarrollo de planes comerciales. (Shutterstock/Imagen)

El programa busca que las empresas comuniquen mejor su especialización, experiencia y capacidades productivas dentro de cadenas globales de valor.

La convocatoria se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo al sector empresarial, que incluye programas de financiamiento, formación y acompañamiento técnico.

Desde Procomer se indicó que estas iniciativas responden a la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas locales en mercados internacionales.

El sitio web institucional señala que estos programas buscan “apoyar el crecimiento y la expansión de las empresas”, mediante herramientas que fortalezcan sus habilidades comerciales.

Además, se destaca que el programa está dirigido a empresas suplidoras que ya forman parte o buscan integrarse a cadenas de valor lideradas por compañías exportadoras o multinacionales.

Este tipo de iniciativas cobra relevancia en un contexto donde las mipymes enfrentan barreras para acceder a mercados internacionales, especialmente en aspectos como visibilidad y estructuración comercial.

El programa también pretende mejorar la capacidad de las empresas para presentar propuestas a compradores empresariales, lo que puede influir en su inserción en procesos de encadenamiento productivo.

Entre los aspectos que se trabajarán se encuentran:

Comunicación de capacidades técnicas.

Identificación de oportunidades comerciales.

Desarrollo de propuestas de valor.

Preparación para vinculación con empresas compradoras.

El proceso de selección definirá cuáles empresas participarán en el programa, con base en criterios que no se detallaron.

Las empresas interesadas deben completar un formulario disponible en el sitio oficial de Procomer. El enlace para conocer detalles y aplicar es: https://procomer.com/programas/

La convocatoria forma parte de una serie de programas activos en la plataforma institucional, que incluyen iniciativas de financiamiento, innovación y desarrollo empresarial.

El cierre del proceso está previsto para el 27 de abril de 2026, a partir del cual se definirá la lista de empresas seleccionadas para el programa.