Mozarc Medical, la nueva empresa que abrirá planta en Cartago e iniciará contratación de personal en junio

El sector de ciencias de la vida en la provincia de Cartago sumará un nuevo inquilino de alto perfil con la confirmación de la llegada de Mozarc Medical al país. La Promotora del Comercio Exterior (Procomer) oficializó este lunes 19 de enero el arribo de la firma estadounidense, especializada en tecnología para la salud renal.

La empresa establecerá una planta de manufactura que abarcará una superficie de “aproximadamente 4.500 metros cuadrados” en suelo cartaginés. Este proyecto representa una expansión estratégica para la compañía, que busca reforzar su capacidad global en la producción de dispositivos médicos críticos.

Según el comunicado distribuido por las autoridades de Procomer, la infraestructura estará “dedicada a la producción de catéteres de acceso renal”. Estos insumos son vitales para el tratamiento de pacientes que sufren condiciones de los riñones, tanto en etapas crónicas como agudas.

La planta de Mozarc Medical en Cartago se dedicará a la producción de catéteres de acceso renal. (Cortesía Prco/Cortesía Procomer)

Mozarc Medical no es una compañía convencional, sino el resultado de una asociación estratégica (joint venture) entre dos gigantes de la industria: Medtronic y DaVita Inc. La firma opera como una entidad independiente desde el 1.º de abril de 2023, combinando la ingeniería de dispositivos de una con la experiencia clínica de la otra.

El cronograma operativo divulgado por Procomer establece fechas claras para el inicio de labores. “El acondicionamiento de la planta iniciará en enero de 2026 y se prevé que las operaciones inicien en setiembre de ese mismo año”, detalla el documento oficial.

Para quienes buscan oportunidades laborales, la empresa confirmó que “empezará a llenar sus nuevas vacantes en junio de este año”. Aunque no se precisó el número total de plazas, se requerirá personal para procesos de manufactura avanzada y soporte técnico.

La operación en Costa Rica integrará procesos sofisticados dentro de la línea de producción. El comunicado especifica que la planta tendrá “capacidades clave como moldeo y extrusión (moldeo) de precisión, esenciales para garantizar un desempeño consistente del producto”.

El director ejecutivo (CEO) de Mozarc Medical, Ven Manda, explicó las razones detrás de la elección del país. “La reputación de Costa Rica, por su excelencia y su sólido ecosistema en la manufactura de dispositivos médicos, la convierten en una ubicación ideal para esta nueva planta”, citó el documento.

La contratación de personal para la nueva sede iniciará formalmente en junio de 2026. (Cortesía/Procomer)

Manda agregó que desde Cartago se producirán tecnologías esenciales para “brindar terapias de diálisis y atención a pacientes que dependen de ellas”, contribuyendo directamente a la calidad de vida de los usuarios finales.

La oferta tecnológica de la empresa incluye soluciones de acceso renal reconocidas en el mercado, como las líneas de catéteres de hemodiálisis Palindrome y Mahurkar. Además, la firma trabaja en tecnologías de diálisis domiciliaria para facilitar los tratamientos fuera de los centros hospitalarios.

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, calificó el anuncio como una señal positiva para el clima de inversión. Por su parte, la gerente general de Procomer, Laura López, destacó el valor de atraer empresas de nicho, añadiendo que “proyectos como el de Mozarc Medical son el reflejo de la confianza de las empresas globales en nuestras capacidades“.

“Mozarc Medical marcará un nuevo hito en su compromiso por la innovación (...) mientras que fortalecerá la especialización del país en tecnologías para la salud”, indica el comunicado.

La compañía mantiene su sede central en Minneapolis, Estados Unidos, y posee oficinas regionales en Italia, Japón y China. Recientemente, en setiembre de 2025, reforzó su portafolio mediante una alianza con DK Medtech para distribuir catéteres de dilatación con balón de alta presión.

Este proyecto se suma a una serie de inversiones que consolidan a Costa Rica como un nodo de exportación de tecnología médica. Al cierre de esta edición, el enlace web presentaba inconvenientes técnicos, por lo que se sugiere estar atento a futuros avisos de reclutamiento.