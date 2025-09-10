Negocios

Muere Alberto Rodríguez Baldí, empresario turístico de San Carlos y fundador de Baldí Hot Springs

Por Redacción EF

El empresario turístico y abogado Alberto Rodríguez Baldí, reconocido por fundar el icónico complejo de aguas termales Baldí Hot Springs Hotel Resort & Spa en La Fortuna de San Carlos, falleció este martes 9 de setiembre. Tenía 67 años.








Alberto Rodríguez Baldí
