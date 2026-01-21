Multinacional de dispositivos médicos despide a 900 trabajadores en Costa Rica; vea los detalles

La industria de dispositivos médicos, uno de los motores más dinámicos de las exportaciones costarricenses, registró este 21 de enero un movimiento significativo en su estructura laboral. Viant Costa Rica, compañía especializada en la manufactura de soluciones para el sector salud, confirmó una reducción de aproximadamente 900 puestos de trabajo en su planta ubicada en Heredia.

Según el comunicado oficial de la firma, esta decisión no responde a un cierre de operaciones en el país, sino a un “ajuste único” vinculado directamente a la finalización o cambio de volumen en un programa de manufactura específico.

A pesar de la magnitud de la cifra, la empresa subrayó que Costa Rica se mantiene como una ubicación estratégica dentro de su red global y que el resto de sus líneas de negocio e infraestructura operativa seguirán funcionando con el talento especializado necesario para cumplir sus proyecciones futuras.

La gerencia local de la compañía enfatizó que el proceso se está llevando a cabo bajo estrictos estándares de responsabilidad corporativa.

Según Kevin Quirós, Director General de Viant Costa Rica, “somos plenamente conscientes de que un proceso como este tiene un impacto humano significativo, y por eso lo estamos gestionando con respeto, estructura y cuidado”.

El director agregó que la empresa está facilitando intermediación laboral para que el personal cesado —capacitado en estándares internacionales de calidad e ingeniería— pueda reubicarse rápidamente en otras empresas del sector médico.

El ajuste actual contrasta con la narrativa de expansión que la firma presentó recientemente. Hace apenas unos meses, Viant inauguró dos instalaciones de última generación —un proyecto de 7.000 m² respaldado por una inversión de $45 millones— con el objetivo de fabricar dispositivos especializados para intervenciones cardiovasculares y urológicas.

En aquel momento, la empresa proyectó la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo para los próximos dos años, lo que elevaría su fuerza laboral por encima de los 1.900 colaboradores que reportaba hasta febrero pasado.

Desde su llegada al país en 2005, Viant se convirtió en un centro no solo para la fabricación de componentes de precisión (como moldeo de termoplásticos y extrusión), sino también como un hub de soporte global para funciones de compras y recursos humanos.

La acción no implica el cierre de operaciones de la compañía en el país. (Viant/Viant)

