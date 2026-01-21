Negocios

Multinacional de dispositivos médicos despide a 900 trabajadores en Costa Rica; vea los detalles

La acción no implica el cierre de operaciones de la compañía en el país

Por Brandon Flores

La industria de dispositivos médicos, uno de los motores más dinámicos de las exportaciones costarricenses, registró este 21 de enero un movimiento significativo en su estructura laboral. Viant Costa Rica, compañía especializada en la manufactura de soluciones para el sector salud, confirmó una reducción de aproximadamente 900 puestos de trabajo en su planta ubicada en Heredia.








Despidos Costa RicaMultinacionesIED
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

