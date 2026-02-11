Negocios

Multinacional energética inyectará $216 millones en Latinoamérica y pone su foco en Costa Rica

Por Mathew Chaves

La seguridad energética se ha consolidado como uno de los factores determinantes para la competitividad económica en América Latina. Ante los desafíos climáticos y la necesidad de garantizar un flujo eléctrico constante para la industria, las grandes corporaciones globales buscan mercados que ofrezcan certeza jurídica y estabilidad operativa para desplegar sus capitales.








