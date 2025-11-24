Municipalidad de Escazú ofrece empleo público con salarios de hasta ₡1,5 millones; vea cómo concursar

La Municipalidad de Escazú anunció la apertura de dos concursos externos para contratar personal en plazas vacantes de empleo público, ofreciendo salarios globales que oscilan entre ₡1,1 millones y más de ₡1,5 millones.

Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos académicos y legales, y presentar sus atestados exclusivamente vía correo electrónico en fechas específicas.

Las vacantes disponibles corresponden a los puestos de Profesional de Apoyo en Gestión Cultural y Asistente de Mantenimiento de Plantas de Tratamiento.

Detalle de las plazas y salarios

La opción con la remuneración más alta corresponde al cargo de Profesional de Apoyo en Gestión Cultural (Concurso CE-07-25). Para este puesto, la municipalidad ofrece un salario global de ₡1.543.589,00.

Por su parte, la segunda vacante es para Asistente de Mantenimiento de Plantas de Tratamiento (Concurso CE-06-25). Esta posición cuenta con un salario global asignado de ₡1.131.965,00.

Requisitos para postularse

Cada puesto exige perfiles profesionales distintos. A continuación, se detallan las condiciones de admisibilidad:

1. Profesional de Apoyo en Gestión Cultural:

Formación: Requiere Bachillerato Universitario en carreras como Antropología, Antropología Social, Promoción Social o Gestión Cultural.

Requiere Bachillerato Universitario en carreras como Antropología, Antropología Social, Promoción Social o Gestión Cultural. Experiencia: No requiere experiencia laboral previa ni en supervisión de personal.

No requiere experiencia laboral previa ni en supervisión de personal. Colegiatura: Debe estar incorporado al colegio profesional correspondiente.

2. Asistente de Mantenimiento de Plantas de Tratamiento:

Formación: Bachiller en Educación Media y título de Técnico Medio, Técnico del INA o Diplomado Universitario en áreas como Gestión Ambiental, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Ambiental.

Bachiller en Educación Media y título de Técnico Medio, Técnico del INA o Diplomado Universitario en áreas como Gestión Ambiental, Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Ambiental. Experiencia: Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. Licencia: Debe contar con licencia de conducir tipo B1 vigente.

Fechas y método de entrega

La Municipalidad de Escazú ha establecido un periodo estricto para la recepción de documentos. Las ofertas solo se recibirán vía correo electrónico los días 3 y 4 de diciembre de 2025, hasta las 11:59 p.m. Las postulaciones que ingresen fuera de esas fechas no serán consideradas.

Los interesados deben enviar su documentación a la dirección: recursoshumanos1@escazu.go.cr.

Es indispensable colocar en el asunto del correo únicamente el código del concurso al que aplica:

Para el puesto cultural: POSTULACIÓN CE-07-25 .

. Para el puesto de mantenimiento: POSTULACIÓN CE-06-25.

Documentación requerida

Los participantes deben adjuntar los documentos en formato PDF y debidamente rotulados. Entre los requisitos documentales se encuentran:

Currículum en formato ATS (máximo 2 páginas). Formularios de Acreditación de Atestados y Oferta de Servicios (completados en computadora y firmados). Consentimiento Informado y Declaración Jurada. Cédula de identidad y certificado de antecedentes penales vigentes. Títulos académicos y cartas de tiempo laborado (si aplica).

La institución advirtió que si la información enviada está incompleta o no sigue el formato solicitado, la oferta quedará excluida del proceso de reclutamiento. Los formularios necesarios y la guía para el formato ATS se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la municipalidad.