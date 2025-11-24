Negocios

Municipalidad de Escazú ofrece empleo público con salarios de hasta ₡1,5 millones; vea cómo concursar

Por Redacción EF

La Municipalidad de Escazú anunció la apertura de dos concursos externos para contratar personal en plazas vacantes de empleo público, ofreciendo salarios globales que oscilan entre ₡1,1 millones y más de ₡1,5 millones.








Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

