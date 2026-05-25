Myka, marca de helados de yogur griego, abrirá pronto en Costa Rica

Myka, la marca de helado de yogur griego española, está por abrir una sede en Costa Rica. Así lo anunció la empresa en su cuenta de Instagram.

Además, este medio confirmó la ubicación del primer punto de venta en suelo costarricense: se trata de Avenida Escazú, aunque todavía no hay fecha oficial de la apertura. En redes sociales, se ha visto interés de parte del público nacional con esta llegada.

Myka es una marca de helado de yogur griego nacida en Madrid en 2023 por iniciativa de los emprendedores mexicanos Natalia Morales y Javier Ezquerro. Su propuesta nace del auténtico yogur hecho en Grecia llevado a un nivel de postre saludable, con distintos sabores y variedad de toppings.

Una de las características principales de Myka es su materia prima, pues transforman el yogur griego en un helado al agregarle kefir de cabra. Cada tienda cuenta con una cocina propia, donde se prepara el helado y la mayoría de los toppings.

La firma tiene en marcha más 176 franquicias en casi una veintena de países.