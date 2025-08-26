¿Navidad desde agosto? Vea cuáles comercios ya anuncian y venden artículos navideños

Este año, los aires navideños llegaron a Costa Rica incluso antes del Día de la Madre. Varias tiendas del país comenzaron a anunciar la Navidad en agosto, con publicaciones que hicieron enojar a algunos e ilusionaron a otros.

Lo cierto es que numerosos productos navideños ya se venden en los estantes y tiendas online de algunas cadenas con una antelación que sorprende a muchos.

La primera en “adelantar” la temporada navideña en sus redes sociales fue Pricesmart, con una publicación en la que anunciaban la llegada de los primeros productos de la temporada a algunos de sus clubes en el país.

Ya entrado agosto, aumentaron las publicaciones con “¡Alerta de espíritu navideño!”, para informar a los socios de la tienda que la decoración, regalos y otros productos ya están disponibles en los clubes y en la tienda en línea.

La publicación generó miles de reacciones y cientos de comentarios. Aunque algunos criticaron que era “demasiado pronto” para promocionar la Navidad, la mayoría reconocieron que el posteo les hizo comenzar a ilusionarse.

“Sinceramente se pasan... Medio año ya con esa joda... Puro consumismo.... no me hace nada de gracia, cuando llegue diciembre ya está uno harto. Da asco.😡”, comentó una de las usuarias en Facebook.

“Navidad ya está a la vuelta de la esquina, igual que el marchamo y como la platita de diciembre es para los útiles de la escuela y las graduaciones, entonces se debe comenzar a decorar desde ya. Estoy de acuerdo en irle entrando poco a poco a la Navidad”, respondió otro de los seguidores.

Solo para fanáticos

La siguiente en sumarse a los aires navideños fue la cadena de tiendas Ekono. Tres días después del Día de la Madre, el 18 de agosto, se dirigió a todos los “Fanáticos de la Navidad” para informarles que “no pudieron aguantarse” las ganas de abrir oficialmente la temporada.

En las redes sociales, publicaron imágenes de los expresos polares, arbolitos y cascanueces que ya están a la venta en las tiendas. Además, crearon un canal exclusivo de WhatsApp para brindar información sobre ofertas y lanzamientos de nuevos productos navideños.

La tienda Ekono comenzó en agosto la venta de productos de la temporada navideña. (Ekono/Facebook)

“Gracias por empezar a poner cosas navideñas y complacer a todos los ‘navilovers’.

Ignoren a la gente necia que dice que es muy temprano”, escribió una de las seguidoras.

La tercera cadena en adelantar la Navidad fue Sol Naciente. El 22 de agosto, la tienda de artículos para el hogar publicó en sus redes sociales un simpático reel con imágenes de la decoración que estará a disposición de los clientes, acompañada por un texto sobre los aires navideños que ya se sienten en los locales de la cadena, en Citymall, Paseo de las Flores, San Rafael de Alajuela, Tibás y Curridabat.

Dos días después, el 24 de agosto publicó una cuenta regresiva de las noches que faltan para Navidad.

“La magia está a la vuelta de la esquina... ¡prepárate para lo que se viene. ¿Ya empezaste a sentir el espíritu navideño o todavía falta para que llegue a tu hogar?”, escribió en sus redes sociales, acompañado de una imagen con el texto “Faltan 122 noches para Navidad”.

Al igual que con las otras dos tiendas, Sol Naciente recibió algunas críticas y cierta oposición a celebrar desde ya la Navidad; sin embargo, la mayoría de las reacciones y comentarios demostraban bastante ilusión por la temporada, aunque todavía falten cuatro meses para Nochebuena.