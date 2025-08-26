Negocios

¿Navidad desde agosto? Vea cuáles comercios ya anuncian y venden artículos navideños

El espíritu navideño invadió algunas tiendas de Costa Rica mucho antes de lo esperado, generando opiniones divididas y una ola de ilusión anticipada

Por Randall Corella Vargas

Este año, los aires navideños llegaron a Costa Rica incluso antes del Día de la Madre. Varias tiendas del país comenzaron a anunciar la Navidad en agosto, con publicaciones que hicieron enojar a algunos e ilusionaron a otros.








