Viajar a Disney en Navidad puede empezar con una imagen: pasar frente al castillo de Cenicienta, ver un desfile y recorrer los parques decorados. Convertir esa idea en un viaje desde Costa Rica, sin embargo, exige resolver algo menos mágico: qué comprar primero y cómo distribuir el presupuesto para que alcance más allá de la entrada.

Para quienes planean visitar Walt Disney World, en Florida durante las últimas dos semanas de diciembre de 2026 escoger fecha y hospedaje puede modificar tanto el gasto como la organización del recorrido.

El tiquete es apenas una de las piezas de una cuenta que también incluye vuelos, comidas, traslados y experiencias adicionales, de acuerdo con la explicación de las asesoras de viaje Cristina Castro, de Movete en el Mundo, y Priscilla Agüero, de Viaja con Pri.

Ambas asesoras de viaje coinciden en que este paseo debe construirse a partir de la disponibilidad y las prioridades de cada familia.

Por ello, antes de comprometer el dinero, recomiendan definir cuáles parques se quieren visitar y qué se espera de la experiencia, pues disfrutar la temporada navideña no es lo mismo que intentar completar todas las atracciones.

El costo de la entrada en diciembre

Para una primera visita, las consultadas señalan a Magic Kingdom como el punto ideal de partida en el itinerario.

Se trata del parque del famoso castillo de Disney, donde se reúnen varias atracciones que las familias suelen buscar al organizar su viaje. No obstante, Agüero recomienda elegir los parques según los intereses y las edades de los viajeros, en lugar de comprar sin un plan de lo que se quiere conocer.

El calendario de compra en el sitio web de Orlando Tickets utilizado como base para esta nota muestra diferencias incluso dentro de las últimas dos semanas del mes. Por ejemplo, para el 18 de diciembre aparece una tarifa diaria de $237,60; el 20 y el 21, de $243,57; y el 19, el 22 y el 23, de $249,54. Del 24 al 31 de diciembre, el monto sube a $255,50.

Cabe destacar que los montos corresponden a cifras estándar, por lo que no deben interpretarse todavía como precios finales con variables como impuestos o edad. Además, a partir del segundo día comprado, se aplica un descuento de un par de dólares, según la asesora de Viaja con Pri.

Además, la alimentación no está incluida en la entrada.

El tiquete diario que da acceso a Magic Kingdom permite recorrer áreas como Main Street, U.S.A., Adventureland, Fantasyland y Tomorrowland, y destaca atracciones como Tiana’s Bayou Adventure, TRON Lightcycle / Run, Space Mountain, Pirates of the Caribbean y Haunted Mansion.

La descripción también menciona espectáculos, fuegos artificiales y encuentros con personajes y desfiles, incluido Disney Starlight: Dream the Night Away.

Otra distinción importante está en las modalidades del tiquete, ya que la descripción ofrece agregar Park Hopper para visitar varios parques en un día, o Park Hopper Plus para incorporar opciones adicionales de parques acuáticos y actividades deportivas, según las condiciones del producto. Por lo tanto, el precio de esos complementos debe cotizarse por separado.

Agüero aconseja comparar el costo total de las entradas de varios días frente a comprarlas individualmente. También recomienda verificar que la compra corresponda a Walt Disney World, en Florida, y no a Disneyland Resort, en California, una confusión que ha observado entre viajeros.

Walt Disney World, en Orlando, Florida, concentra cuatro parques temáticos y ofrece los vuelos más económicos desde Costa Rica entre los destinos analizados, aunque sus entradas representan el mayor gasto. (Shutterstock/Shutterstock)

Vuelos, hotel y alimentación

Para un viaje en temporada alta con vuelo, hospedaje, alimentación y al menos tres parques, Agüero sitúa el presupuesto orientativo entre $3.500 y $4.000 por persona, sin compras personales.

El monto final cambia según las fechas, la categoría del alojamiento y las decisiones de cada viajero.

“Solo el boleto aéreo para la última semana de diciembre puede rondar entre $800 y $1.000 por persona”, comentó.

El hotel requiere una comparación más amplia que la tarifa por noche, porque hospedarse dentro de Disney facilita el transporte hacia los parques, pero si se elige un alojamiento externo por su menor precio, hay que sumar el costo y la logística de los desplazamientos antes de concluir que representa un ahorro.

Por su parte, Castro recomienda revisar impuestos, cargos hoteleros, desayuno y estacionamiento, cuando corresponda. Si se alquila un vehículo, la cuenta también debe incorporar gasolina y los demás gastos asociados al traslado.

“No recomendaría viajar en estas fechas con un presupuesto demasiado ajustado”, advierte.

Su recomendación es separar, desde el inicio, el dinero para entradas, hospedaje, alimentación, extras y transporte, además de un fondo para emergencias.

Para comidas, Castro propone estos presupuestos orientativos por persona y por día:

Entre $30 y $40 para una alimentación económica.

Entre $45 y $65 para un consumo intermedio.

Entre $70 y $100 si se incluyen más comidas en restaurantes.

Bebidas, meriendas, comidas con personajes y propinas pueden aumentar el gasto.

“Mi consejo es reservar entre $150 y $300 por persona para extras durante una visita de varios días, ajustándolo según las experiencias que quieran disfrutar”, agrega Castro.

Las fotografías, recuerdos y compras pueden salir de ese fondo, pero los servicios de acceso a filas alternativas pueden exigir un presupuesto adicional importante. También recomienda reservar entre un 10% y un 15% para imprevistos.

¿Cómo organizar el viaje?

Agüero aconseja comprar entradas con al menos tres meses de anticipación y reservar hoteles de Disney con un mínimo de seis meses, especialmente si se buscan las categorías más económicas.

Sin embargo, quienes todavía no han reservado y desean ir en Navidad deben construir el itinerario con las opciones disponibles.

Al comparar cotizaciones con intermediarios, hay que revisar que incluyan el mismo producto: cantidad de días, parques, fechas y servicios adicionales. También es importante contrastar los precios con la página de Disney y consultar si el intermediario cobra por su gestión.

En su caso, explicó que puede aplicar un cargo adicional cercano a $10 en determinadas compras de uno o dos días, puesto que, al ser una asesora autorizada por Disney, solo recibe comisión de la empresa cuando sus clientes visitan el parque durante varios días.

Una vez resuelta la compra, el siguiente paso es organizar las jornadas; Castro recomienda seleccionar entre cinco y ocho prioridades, llegar antes de la apertura y utilizar My Disney Experience para consultar mapas, horarios y tiempos de espera.

Ambas asesoras coinciden en que no es aconsejable pactar todas las actividades en días seguidos, sino dejar al menos un día entre visitas para descansar o tener planes fuera, debido a que las caminatas pueden sumar hasta 20.000 pasos diarios.

Además, las filas requieren su propia decisión de presupuesto, según el tiempo y paciencia de cada familia.

Los servicios Lightning Lane, equivalente a un “pase rápido”, se pagan aparte y no significan que el visitante entre inmediatamente a todas las atracciones, solo reducen el tiempo de espera en función de la cantidad de personas que lo hayan adquirido.

Por eso, debe evaluar cuáles jornadas justifican ese gasto, en vez de incorporarlo automáticamente a todos los días.

Para Agüero, la expectativa también importa: “quien viaja en estas fechas debe tener claro el propósito de ‘voy a vivir una experiencia navideña’, no la experiencia de ‘me voy a montar en 800 cosas el mismo día’”.

Para quienes están empezando a planificar, en la tabla adjunta están los montos de referencia. Las cifras del calendario de Magic Kingdom requieren confirmar impuestos, proveedor y categoría de edad. Los presupuestos de viaje corresponden a estimaciones de las entrevistadas, no a paquetes cotizados.