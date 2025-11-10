Negocios

Nayara Resorts abrirá un nuevo hotel en Costa Rica: esto es lo que se sabe

Con esto llegará a cuatro hoteles en suelo nacional

Por Brandon Flores

Nayara Resorts, cadena reconocida y galardonada a nivel mundial por sus hoteles de lujo y su fuerte compromiso con la sostenibilidad, ha anunciado la apertura de una nueva propiedad en Costa Rica. Este nuevo hotel se sumará a los tres establecimientos que la cadena ya opera en la región de La Fortuna de San Carlos.








