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Ni el Real Madrid ni el Barcelona: ‘si el duopolio fuera perjudicial, no seríamos la primera liga del mundo’, afirma Javier Tebas en entrevista con ‘EF’

El presidente de LaLiga analiza el modelo de negocio ante el reto digital, la ofensiva tecnológica contra la piratería y el crecimiento de los clubes medianos frente al dominio económico y deportivo del Real Madrid y el Barcelona.

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Por Randall Corella Vargas

El fútbol español (y el mundo con él) se detiene este fin de semana (10 de mayo) para vivir una nueva edición de El Clásico, un enfrentamiento que trasciende lo deportivo para convertirse en el mayor espectáculo televisivo del planeta. Sin embargo, detrás del brillo de las estrellas del Real Madrid y el FC Barcelona, se libra una batalla silenciosa y estratégica por la relevancia en un ecosistema digital cada vez más fragmentado.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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