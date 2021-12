Ni la pandemia frena las compras navideñas

La costumbre de dar y recibir regalos en Navidad no merma en Costa Rica a pesar de la COVID-19, donde un 63% de los costarricenses afirman que tienen la intención de hacer compras para esta festividad, según el estudio Compras de navidad: Una tradición que resiste la pandemia en 2021 realizado por la firma Deloitte.

El estudio analizó las tendencias de consumo de la época en México, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica. En la encuesta participaron un total de 1.880 personas de distintos niveles económicos y edad de todos los países que integraron la investigación.

En el momento que Deloitte desarrolló la encuesta -entre los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre 2021- un 11% de los ticos ya había hecho las compras navideñas.

El país resalta en cuanto a la percepción de la situación económica actual donde un 40% la considera “un poco mejor que el año pasado”; un 35% de los peruanos y colombianos piensan lo mismo.

La encuesta también analizó temas como: los motivos para no realizar compras navideñas, el gasto, prioridades, cantidad de regalos, tipo de tiendas en las que compra, entre otros.

Compra navideña Estudio hecho por la firma Deloitte refleja que la prioridad de los consumidores es gastar en regalos y por último en la cena navideña. (Shutterstock)

¿Cuánto y en qué piensan gastar?

En promedio, cuatro de cada 10 ticos piensa gastar menos que el año pasado principalmente porque prefieren ahorrar. Por otra parte, un 22% de los participantes respondieron que “gastarán más que el año anterior” y un 38% “lo mismo que el año pasado”.

Otra de las razones que los entrevistados mencionaron para gastar menos fueron: preocupación por la economía, reducir deudas y preocupación por la situación actual laboral.

El valor promedio que proyectan gastar la mayoría de encuestados oscila entre los ¢20.000 y ¢64.549 ($31 y $100) de acuerdo al tipo de cambio del miércoles 22 de diciembre según las cifras del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Por otra parte, mientras que en el 2019 la cena de Navidad era la opción número uno de prioridades en compra, ahora un 37% de los costarricenses entrevistados sitúa la compra de regalos en el primer lugar y lanzó al último puesto la cena con un 7% de votantes.

El segundo lugar lo ocupa la ropa, seguido de mejoras a la casa, compras no realizadas durante el año, y computadoras personales.

Intención de compra

A pesar de que seis de cada 10 costarricenses planea comprar regalos, un 26% dijo negarse a hacerlas. Los motivos obedecen a distintas razones: un 76% lo justifica a una economía desfavorable o desempleo, el 14% no celebra la fecha y uno de cada 10 que no realizan este tipo de gastos prefieren ahorrar o invertir.

El panorama en los demás países del estudio es similar: en Perú un 65% de quienes opinaron aceptaron tener contempladas las compras de la época, frente a un 24% que las descarta mayormente por la “economía desfavorable o desempleo”.

Costa Rica fue el único país en el que sus encuestados no justificaron con la pandemia su rechazo para hacer compras navideñas.

Fechas de compra

El estudio señala que la mayoría de entrevistados adquieren los regalos con tiempo. Muchos hacen sus compras durante el Black Friday(22%) y la primera semana de diciembre (22%), mientras que un 35% la segunda semana de diciembre.

Encuestados refieren hacer las compras navideñas semanas previas a la festividad. Foto: AFP. (TIMOTHY A. CLARY)

Uno de cada 10 tiene listos los regalos una semana antes de la fecha festiva y un 1% recurre a las carreras de último momento para encontrar lo que busca el propio día.

Los ticos compran entre cuatro y cinco regalos, siendo esta la respuesta del 35% de los consultados. El 26% da de uno a tres.

Tipo de tienda que prefieren

Las tiendas departamentales son el sitio predilecto para encontrar los artículos que necesitan, según refleja el estudio, ocupando el primer lugar. En segundo lugar están las tiendas de ropa.

En el tercer puesto están las plataformas en línea como Amazon, E-Bay, entre otros. El alto costo del envío de las compras en línea es el mayor motivo por el que los encuestados no compran los regalos por ese medio; también manifiestan temor a que el producto no sea el esperado o no llegue en buen estado.

En el cuarto lugar se ubican las tiendas de electrónica y cómputo, juguetes y supermercados.

La tendencia es similar en todos los países del estudio, con un resultado total de preferencia de 21% tiendas departamentales, 16% de ropa, 15% plataforma en línea y un 7% juguetes.