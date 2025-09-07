Negocios

“Nos queda mucho país donde estar”; gerenta de mercadeo de Starbucks revela actualidad del negocio y zonas de próximas aperturas en Costa Rica

‘El Financieroʼ conversó con María José Gutiérrez sobre el presente de las operaciones de Starbucks en Costa Rica y sus planes de expansión

Por Brandon Flores

En marzo del año pasado, la cadena de cafeterías Starbucks abrió su primer local fuera del centro del país. La zona elegida fue Herradura, con una inversión de $850.000. Para este año, la marca ya está en Guanacaste (dos tiendas) y planea una inauguración más en esa provincia durante este mes.








