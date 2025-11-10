Negocios

Nova Cinemas de Repretel continúa su expansión fuera de la GAM; esta es su próxima apertura

En mayo de este año, abrió su sede en Limón

Por Brandon Flores

La cadena Nova Cinemas de Repretel continúa con su plan de expansión en Costa Rica y específicamente fuera de la Gran Área Metropolitana. En mayo pasado inauguró su complejo de cines en Plaza Moín en Limón y durante noviembre tendrá su segunda apertura fuera del centro del país.








Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

