Nova Cinemas de Repretel continúa su expansión fuera de la GAM; esta es su próxima apertura

La cadena Nova Cinemas de Repretel continúa con su plan de expansión en Costa Rica y específicamente fuera de la Gran Área Metropolitana. En mayo pasado inauguró su complejo de cines en Plaza Moín en Limón y durante noviembre tendrá su segunda apertura fuera del centro del país.
Específicamente la nueva sede se ubicará en Plaza Garden en Tamarindo, Guanacaste. De acuerdo con las redes sociales de la marca, aún no hay fecha de apertura para las salas, pero sí reiteraron que será este mes de noviembre.
Nova Cinemas utilizará las instalaciones del antiguo Multicines, que se ubicó también en ese centro comercial guanacasteco en el que también se encuentran comercios reconocidos como Auto Mercado.
La sede de Tamarindo se une a la mencionada de Limón y los puntos que tiene la cadena en la GAM: Avenida Escazú (remodelado recientemente), Plaza Real Alajuela y Ciudad del Este, en Curridabat. Nova Cinemas ya tiene más de una década de operar en Costa Rica.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
