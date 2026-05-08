Negocios

Novex abre su tercera ferretería en Costa Rica; conozca ubicación y oferta

Empresa de capital salvadoreño llegó al país en 2020 y ya prepara su expansión fuera de la GAM

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Por Brandon Flores

La cadena de ferreterías Novex abrió recientemente su tercera ferretería en Costa Rica, con una inversión de $18 millones y la generación de 150 empleos directos. La compañía de capital salvadoreño llegó en 2020, en plena crisis sanitaria del Covid-19.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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