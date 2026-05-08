Novex abre su tercera ferretería en Costa Rica; conozca ubicación y oferta

La cadena de ferreterías Novex abrió recientemente su tercera ferretería en Costa Rica, con una inversión de $18 millones y la generación de 150 empleos directos. La compañía de capital salvadoreño llegó en 2020, en plena crisis sanitaria del Covid-19.
El proyecto se construyó en San Francisco de Heredia, sobre un terreno de 14.000 metros cuadrados y cuenta con un área comercial de 5.000 metros cuadrados distribuida en 22 departamentos.
La empresa aseguró que incluso antes de esta apertura el 30% de las ventas en línea de la empresa ya tienen su origen en clientes heredianos.
La tienda de Heredia, la más grande de la cadena en la región centroamericana, se suma a las de Curridabat y Escazú que son ferreterías completas y otros dos “pick up centers” que tiene Novex fuera de la GAM, puntualmente en Liberia y Grecia.
En este momento, la marca salvadoreña tiene en sus planes la construcción de una nueva ferretería de aproximadamente 14.000 metros cuadrados en Liberia.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
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