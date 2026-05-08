Novex abre su tercera ferretería en Costa Rica; conozca ubicación y oferta

La cadena de ferreterías Novex abrió recientemente su tercera ferretería en Costa Rica, con una inversión de $18 millones y la generación de 150 empleos directos. La compañía de capital salvadoreño llegó en 2020, en plena crisis sanitaria del Covid-19.

El proyecto se construyó en San Francisco de Heredia, sobre un terreno de 14.000 metros cuadrados y cuenta con un área comercial de 5.000 metros cuadrados distribuida en 22 departamentos.

La empresa aseguró que incluso antes de esta apertura el 30% de las ventas en línea de la empresa ya tienen su origen en clientes heredianos.

La tienda de Heredia, la más grande de la cadena en la región centroamericana, se suma a las de Curridabat y Escazú que son ferreterías completas y otros dos “pick up centers” que tiene Novex fuera de la GAM, puntualmente en Liberia y Grecia.

En este momento, la marca salvadoreña tiene en sus planes la construcción de una nueva ferretería de aproximadamente 14.000 metros cuadrados en Liberia.