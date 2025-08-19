Negocios

Nueva apertura: H&M anuncia su tercera tienda en Costa Rica; vea dónde

La nueva tienda de H&M suma a las que ya existen en Multiplaza Escazú y Curridabat

Por Brandon Flores

La tienda de moda y productos para el hogar Hennes & Mauritz AB (H&M) anunció este martes la apertura de una nueva tienda en Costa Rica. La nueva ubicación será la tercera en suelo nacional y se sumará a las que existen en los centros comerciales Multiplaza de Escazú y Curridabat.








