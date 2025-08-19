Nueva apertura: H&M anuncia su tercera tienda en Costa Rica; vea dónde

La tienda de moda y productos para el hogar Hennes & Mauritz AB (H&M) anunció este martes la apertura de una nueva tienda en Costa Rica. La nueva ubicación será la tercera en suelo nacional y se sumará a las que existen en los centros comerciales Multiplaza de Escazú y Curridabat.

El punto elegido es el City Mall Alajuela y se espera que la apertura se realice a finales del año, sin precisar la fecha. Contará con una superficie de 2,400 m2, en los que los clientes podrán encontrar moda para hombres, mujeres y niños así como mercancía para las distintas zonas del hogar.

“Tras el éxito que hemos tenido con las tiendas existentes, y la gran acogida que nos han dado los ticos, estamos increíblemente orgullosos de seguir expandiéndonos en Costa Rica. Se volverá el primer mercado en Centroamérica de contar con tres tiendas H&M en el país, ampliando nuestra propuesta de negocio: moda y calidad al mejor precio de manera sostenible.” comentó Beatriz Volkmann, Gerente General de Hola Moda, franquiciado de H&M en Centroamérica y el Caribe.

H&M, marca de origen sueco, llegó a Costa Rica en agosto de 2022 al abrir su primera tienda en Escazú y un año después aperturó la sede en Curridabat.