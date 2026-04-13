Nueva empresa de dispositivos médicos inicia operaciones en Alajuela y proyecta expansión hacia Grecia en 2027

La compañía estadounidense Switchback Medical, líder en el diseño y manufactura por contrato de dispositivos médicos, anunció este lunes su establecimiento oficial en Costa Rica con la apertura de una planta de más de 1.600 m² en Coyol Free Zone, Alajuela.

Este movimiento estratégico marca la primera fase operativa de la empresa en el país, la cual se integrará a una segunda instalación de mayores proporciones en Evolution Free Zone, Grecia, cuya puesta en marcha está prevista para el año 2027.

La nueva sede en El Coyol está diseñada para responder de forma ágil a la creciente demanda de componentes críticos. La planta albergará un cuarto limpio de aproximadamente 350 m² y se especializará inicialmente en procesos de extrusión termoplástica de alta precisión y la fabricación de ejes trenzados.

Brady Hatcher, CEO de Switchback Medical, destacó que esta infraestructura permitirá a la firma apoyar a sus clientes desde las etapas tempranas de investigación y desarrollo (I+D) hasta la producción a gran escala.

“La planta en El Coyol nos permitirá entregar rápidamente componentes críticos... mientras avanzamos en el desarrollo de nuestra planta en Evolution, que funcionará como el sitio principal de ensamblaje en Costa Rica”, afirmó Hatcher en un comunicado de prensa de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La planta de Switchback Medica albergará un cuarto limpio de aproximadamente 350 m². (Procomer/Procomer)

Consolidación del ecosistema de Ciencias de la Vida

La llegada de Switchback Medical refuerza la posición de Costa Rica como un centro neurálgico para la industria de dispositivos médicos. Según datos de Procomer, este sector lideró las exportaciones nacionales en 2025, representando un 31% del total exportado.

Manuel Tovar Rivera, Ministro de Comercio Exterior, señaló que esta inversión es un voto de confianza en el talento humano y la estabilidad institucional del país:

Talento calificado: El país ofrece personal especializado para manufactura avanzada.

Encadenamientos: Se fortalece la red de proveedores locales.

Valor agregado: El modelo de Switchback no solo se enfoca en producción, sino en el soporte integral al diseño.

Por su parte, Laura López, Gerente General de Procomer, subrayó la ubicación estratégica y las condiciones operativas atractivas que permiten a las empresas estar cerca del mercado estadounidense con estándares de alta sofisticación.

Proyecciones a largo plazo

El plan de expansión de Switchback Medical contempla una hoja de ruta a diez años, donde ambas instalaciones (Alajuela y Grecia) ampliarán su rol en la fabricación de dispositivos intervencionistas.

La compañía se especializa en soluciones para segmentos mínimamente invasivos, incluyendo:

Neurovascular y corazón estructural. Desarrollo de catéteres balón. Sistemas de entrega complejos. Dispositivos textiles biomédicos.

Con esta integración de capacidades, Switchback busca simplificar la cadena de suministro y acelerar los tiempos de comercialización para sus clientes globales, consolidando su presencia en el ecosistema de innovación médica costarricense.