Negocios

Nueva empresa de dispositivos médicos inicia operaciones en Alajuela y proyecta expansión hacia Grecia en 2027

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Por Redacción EF

La compañía estadounidense Switchback Medical, líder en el diseño y manufactura por contrato de dispositivos médicos, anunció este lunes su establecimiento oficial en Costa Rica con la apertura de una planta de más de 1.600 m² en Coyol Free Zone, Alajuela.








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Redacción EF

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