Nueva tienda especializada en calzado para ‘running’, caminatas y ‘trail’ ingresa al mercado costarricense

El segmento de tiendas deportivas en Costa Rica suma un nuevo participante: se trata de RUNLAB, una tienda inaugurada recientemente en Multiplaza Escazú. Su principal diferenciador es que se enfoca en soluciones para caminata, running y trail.

El establecimiento, que cuenta con un espacio de 85 metros cuadrados, es el resultado de una inversión de $175.000 por parte de la empresa costarricense Grupo A. Según la compañía, este concepto nace para atender a un perfil de cliente que ya no busca solo un calzado por estética, sino que requiere asesoría técnica y análisis de su pisada antes de comprar.

Este espacio apuesta por un diseño funcional donde el análisis del movimiento es el protagonista. La idea es que tanto la persona que camina por salud como el atleta de alto rendimiento encuentren calzado y equipo adecuado a sus necesidades específicas.

Dentro de las marcas que maneja el local se encuentran Brooks, Saucony y Skechers, además de accesorios técnicos de Stanley y Oakley, y ropa deportiva de Reebok. Alan Alter, gerente general de Grupo A, explicó que el proyecto busca ser un punto de encuentro para quienes ven el ejercicio como un hábito diario y necesitan soluciones basadas en conocimiento técnico.

La apertura de RUNLAB generó 6 empleos directos y más de 15 indirectos. Este movimiento forma parte de una estrategia de crecimiento de Grupo A, firma fundada en 1995 que ya opera otros formatos conocidos en el país como Tiendas Mix y las tiendas oficiales de Reebok.

La empresa también ha fortalecido su presencia fuera de las fronteras nacionales, liderando recientemente la llegada de la marca española Bimba y Lola al aeropuerto de Panamá. Para este 2026, el grupo planea traer esa misma franquicia de moda al mercado costarricense, empezando precisamente en Multiplaza Escazú el próximo mes.