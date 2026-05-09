Negocios

Nueva tienda especializada en calzado para ‘running’, caminatas y ‘trail’ ingresa al mercado costarricense

Primera tienda requirió una inversión de $175.000 y abrirá sus pertas en Escazú. Vea los detalles.

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Por Brandon Flores

El segmento de tiendas deportivas en Costa Rica suma un nuevo participante: se trata de RUNLAB, una tienda inaugurada recientemente en Multiplaza Escazú. Su principal diferenciador es que se enfoca en soluciones para caminata, running y trail.








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Tiendas deportivas en Costa RicaRUBLAB
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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