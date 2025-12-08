Nuevo “outlet” llega a San José; conozca la famosa marca de ropa que invirtió medio millón de dólares en esta nueva tienda

Si usted ha transitado recientemente por las inmediaciones del periódico La República, en barrio Tournón, habrá notado que hay una construcción en la zona. Se trata de un outlet o “factory store”, de 500 metros cuadrados.

Se trata de la marca de ropa ejecutiva y casual Pierre Cardin, el cual ya tiene avanzada la tienda en esa zona, con una inversión que ronda el medio millón de dólares.

Según André Hirst, gerente general Industrias Topaz, representante de la marca en el país, este nuevo local será el más grande del país y requirió la conformación de un equipo de más de 25 colaboradores entre ventas, administración, logística y operación.

El gerente comentó que el factory store ofrecerá artículos con descuentos del 20% al 50%, y marcas complementarias como Original Penguin y Manhattan.

Se espera que la inauguración se dé a inicios del próximo año.

Pierre Cardin tiene actualmente nueve tiendas en Costa Rica, todas en centros comerciales.

La marca mantiene más de 120 empleos directos entre tiendas, oficinas y centros logísticos.