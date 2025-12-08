Nuevo “outlet” llega a San José; conozca la famosa marca de ropa que invirtió medio millón de dólares en esta nueva tienda

Si usted ha transitado recientemente por las inmediaciones del periódico La República, en barrio Tournón, habrá notado que hay una construcción en la zona. Se trata de un outlet o “factory store”, de 500 metros cuadrados.
Si usted ha transitado recientemente por las inmediaciones del periódico La República, en barrio Tournón, habrá notado que hay una construcción en la zona. Se trata de un outlet o “factory store”, de 500 metros cuadrados.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.