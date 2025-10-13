Nuevo remate de carros del Banco de Costa Rica: el BCR pone a la venta estos vehículos con descuentos de hasta 30%

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció una nueva lista de vehículos adjudicados en venta tipo remate, con descuentos que van del 10% al 30%, según el modelo y año.

La entidad informó que todas las unidades se encuentran en sus bodegas de La Lima de Cartago, y que las personas interesadas deben coordinar una cita previa con el ejecutivo de ventas para realizar la visita de reconocimiento antes de presentar su oferta de compra.

Los vehículos se venden únicamente en efectivo, con las placas al día y la revisión técnica vigente.

(BCR/BCR)

Descuentos destacados

Entre los modelos disponibles figuran automóviles compactos, SUV, sedanes y autobuses, con precios que van desde ₡4 millones hasta ₡18 millones, aproximadamente.

Citroën C3 (2023): gasolina, automático, con dirección hidráulica, cámara de retroceso y racks de techo. Precio original ₡11,35 millones, rebajado 30% a ₡7,94 millones.

Smart Forfour (2015): transmisión manual, techo panorámico y asientos de imitación cuero. Descuento 30%, precio final ₡3,06 millones.

Geely GX3 Pro (2023): SUV automático con aire acondicionado, sensores y cámara de retroceso. Rebajado 25%, ahora ₡5,77 millones.

Suzuki Swift GA (2017): manual, motor 1.200 cc, aire acondicionado y radio CD. Bajó 15%, de ₡4,83 millones a ₡4,11 millones.

Toyota Corolla XLI (2013): diésel, manual, con dirección asistida, airbags frontales y suspensión reforzada. Rebaja de 15%, precio ₡3,74 millones.

Toyota Prius (2014): híbrido automático con llave inteligente y botón de arranque. Descuento 10%, precio final ₡5,71 millones.

También destacan varios SUV recientes:

Chery Tiggo 4 (2022): automático, con cámara 360°, asientos de cuero y volante multifuncional. Precio final ₡7,15 millones.

Chery Tiggo 8 Pro (2023): SUV de cinco pasajeros con cámara panorámica y cuatro bolsas de aire. Rebajado 10%, precio ₡11,16 millones.

Geely GX3 (2021): todoterreno 4x2, automático, con racks de techo. Precio ₡6,12 millones.

Para transporte de mayor capacidad, el BCR ofrece además:

Mitsubishi Rosa (2017): autobús diésel para 34 pasajeros, con aire acondicionado. Rebajado 25%, precio ₡18,75 millones.

Proceso de compra

Los vehículos se venden “como están”, en las condiciones observadas durante la inspección. Es obligatorio realizar la visita de reconocimiento antes de presentar una oferta formal.

Cada unidad cuenta con estudio de registro, avalúo y la opción de recibir asesoría durante el proceso de compra.

El contacto para coordinar citas o solicitar información es Rafael Brenes Barboza, ejecutivo de ventas del BCR, disponible al teléfono 2547-7099 o al correo consultabienesbcr@bancobcr.com.

El sitio web para consultar más detalles es https://ventadebienes.bancobcr.com/wps/portal/bcrb/bcrbienes/inicio

Dónde ver los vehículos

Todos los automotores se encuentran en las bodegas del BCR en La Lima, Cartago, donde deben coordinarse las visitas y entregarse las ofertas.