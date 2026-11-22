La empresa costarricense Nutrisnacks —marca de Industrias Mafam— avanza en una etapa de modernización tecnológica en su planta de producción en Cartago, donde emplea a cerca de 150 colaboradores, como base para expandir su operación comercial en Centroamérica y entrar en nuevas categorías de alimentos durante 2027.

Con 30 años en el mercado y un portafolio superior a los 100 productos, la compañía ejecuta inversiones en equipamiento de planta —cuyo monto mantiene bajo confidencialidad— para respaldar un ritmo promedio de tres a cuatro lanzamientos anuales, enfocados en meriendas saludables, productos salados y líneas con coberturas o inclusiones de chocolate real.

Según explicó Manfred Dorsam, gerente de mercadeo de la firma, el comportamiento del consumidor tras la pandemia aceleró la demanda de opciones con mejores perfiles nutricionales, lo que ha llevado a las cadenas de supermercados a ampliar el espacio de góndola asignado a los snacks saludables frente a los tradicionales. De los productos lanzados por la empresa en los últimos cinco años, cerca del 75% logró permanecer de forma fija en su oferta comercial.

En el frente internacional, la compañía registra presencia en más de una decena de mercados. Puerto Rico y Panamá concentran alrededor del 50% de sus exportaciones, mientras que el resto se distribuye mediante el canal de exportación de PriceSmart hacia el Caribe y en plazas como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

“Centroamérica dejó de ser un destino de exportación para convertirse en una región donde queremos crecer con presencia propia”, indicó Dorsam al detallar la estrategia de consolidación regional, que en el ámbito local también se apoya en alianzas comerciales como el co-branding con Café Dota y acuerdos de distribución con Manzaté.

Fundada por Ilse Hoffmaister con capital 100% costarricense, la operación cuenta con certificaciones como FSSC 22000 y Carbono Neutralidad, además de mantener esquemas internos de reparto anual de utilidades y atención nutricional y psicológica para su planilla en Cartago.