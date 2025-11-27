Negocios

Pagos con tarjeta y efectivo: así aplican las reglas según el tipo de actividad

Conozca cuáles son las reglas sobre montos mínimos para pagos con tarjeta y cuándo le pueden cobrar exclusivamente con efectivo.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

La posibilidad de que un comercio exija un monto mínimo para aceptar pagos con tarjeta —por ejemplo, ₡1.000 o ₡2.000— genera dudas frecuentes entre los consumidores. Ante consultas de El Financiero, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda explicó cuáles son las reglas vigentes y en qué casos aplica la obligación de recibir medios de pago distintos al efectivo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
pagos mínimos en comerciosCosta Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.