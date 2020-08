“Muchos comercios han tenido que innovar y agregar más productos a su oferta, de forma que las restricciones no impliquen el cierre total de su operación. Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo, librerías que, además de libros y cuadernos, venden abarrotes, alcohol en gel, mascarillas, caretas, etc. Aunque la nueva actividad no esté incluida en la patente original del comercio, las municipalidades deben ser empáticas y flexibles y permitir, hasta donde sea legalmente posible, la incursión en la nueva actividad para agilizar el tráfico mercantil y la creación de riqueza y trabajo”, comentó Ureña.