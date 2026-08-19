Negocios

Parque Empresarial del Este cambia su nombre y reestructura su modelo inmobiliario en Calle Blancos

El complejo de zona franca, propiedad de Grupo Montecristo inicia la remodelación de sus instalaciones para dar a un giro a su concepto operativo

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Por Brandon Flores

Uno de los complejos empresariales y de zonas francas de la capital dio inicio a una etapa de reestructuración física y comercial en sus instalaciones de Calle Blancos, Goicoechea. El objetivo del lugar es redefinir su modelo de negocio hacia un formato inmobiliario más integrado.








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Parque Empresarial del EsteGrupo Montecristo100 Este
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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