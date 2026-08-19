Parque Empresarial del Este cambia su nombre y reestructura su modelo inmobiliario en Calle Blancos

Uno de los complejos empresariales y de zonas francas de la capital dio inicio a una etapa de reestructuración física y comercial en sus instalaciones de Calle Blancos, Goicoechea. El objetivo del lugar es redefinir su modelo de negocio hacia un formato inmobiliario más integrado.

El proyecto, con más de 25 años de trayectoria en el cantón y un flujo operativo que supera los 5.000 empleados directos, busca transformar sus metros cuadrados tradicionales de oficinas en una propuesta urbana que incorpore componentes residenciales, comerciales y de esparcimiento dentro del mismo cuadrante.

Se trata del Parque Empresarial del Este, propiedad de Grupo Montecristo, el cual pasó a llamarse 100Este. La nueva marca hace referencia directa a su ubicación sobre la Ruta 100.

Esta es la vía que va desde Calle Blancos (desde la intersección con Circunvalación Norte) hasta la calle La Uruca.

La gerencia del complejo explicó que la meta es transicionar de un centro de negocios exclusivo a un ecosistema bajo el concepto vivir, trabajar y jugar, un formato inmobiliario en auge que busca concentrar actividades cotidianas en un solo lugar.

El plan de transformación arquitectónica contempla la construcción de nuevos espacios corporativos y comerciales, la edificación de una torre de uso mixto, la ampliación de la infraestructura de parqueos y la remodelación gradual de sus edificios actuales.

El proyecto, a cargo de Grupo Montecristo, busca capitalizar la infraestructura tecnológica ya instalada en el sitio, donde anteriormente se habilitó una de las redes privadas 5G para el sector corporativo en la región.

Según la dirección de la firma, la implementación de la nueva imagen y las obras proyectadas se ejecutarán de forma progresiva tanto en la infraestructura física del complejo como en sus plataformas digitales de atención a clientes e inquilinos.