Pasaporte de Costa Rica es líder en Centroamérica, pero ¿en qué puesto global? La respuesta depende del índice que consulte

El documento costarricense varía entre el puesto 22 y 62 a nivel global dependiendo del ranking consultado

Por Redacción EF

El pasaporte de Costa Rica presenta clasificaciones dispares en los diferentes índices internacionales de fortaleza de documentos de viaje, situándose desde el puesto 22 hasta el 62 según la metodología aplicada por cada organización evaluadora.








