Negocios

Patricia Centeno, gerente de medios de Grupo Nación, gana Premio al Liderazgo Latinoamericano 2025 en Visión Estratégica

Por Mathew Chaves y Redacción EF

Patricia Centeno Jiménez, gerente de GN Medios en Grupo Nación, fue reconocida por el INCAE Business School con el Premio al Liderazgo Latinoamericano 2025 en la categoría de Visión Estratégica. El galardón destaca su labor en la transformación de marcas periodísticas clave y su capacidad de gestión en tiempos de incertidumbre.








Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

