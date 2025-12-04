Patricia Centeno, gerente de medios de Grupo Nación, gana Premio al Liderazgo Latinoamericano 2025 en Visión Estratégica

Patricia Centeno Jiménez, gerente de GN Medios en Grupo Nación, fue reconocida por el INCAE Business School con el Premio al Liderazgo Latinoamericano 2025 en la categoría de Visión Estratégica. El galardón destaca su labor en la transformación de marcas periodísticas clave y su capacidad de gestión en tiempos de incertidumbre.

La entrega del reconocimiento tuvo lugar la tarde del 3 de diciembre, tras la clausura del foro Future Summit. Esta distinción valora específicamente su trabajo en la evolución de los medios del grupo —que incluye a El Financiero, La Nación y La Teja— y, fundamentalmente, su liderazgo para reposicionar a estos medios en una coyuntura de profundos cambios para la industria.

Urs Jäger, director sénior de Impacto y Sostenibilidad del INCAE, explicó que la categoría en la que Centeno resultó ganadora se implementó por primera vez este año, respondiendo a la necesidad de destacar liderazgos que ofrecen dirección en un contexto global incierto.

Por su parte, Centeno, quien posee una maestría de dicha institución académica, enfatizó que su gestión se ha cimentado en la búsqueda de soluciones prácticas, guiada por la filosofía del “cómo sí” para lograr diferencias tangibles.

El perfil de Patricia Centeno destaca por una sólida carrera dentro de la organización. Ha trabajado por más de 25 años liderando la transición del negocio de prensa escrita hacia modelos digitales y gestionando operaciones complejas de audiencias y distribución.

Su gestión implica el manejo de más de 300 colaboradores y la ejecución de optimizaciones presupuestarias que han derivado en mejoras estructurales de rentabilidad. El reconocimiento destaca su capacidad para combinar la eficiencia operativa con la innovación en la industria de medios de comunicación.

Premios INCAE

El INCAE Business School reconoció este miércoles la trayectoria y el impacto de seis de sus graduados con el Premio INCAE al Liderazgo Latinoamericano 2025, un galardón que destaca a profesionales que han impulsado transformaciones estratégicas en sus industrias.

El grupo de premiados está compuesto mayoritariamente por talento nacional, con cinco costarricenses, incluyendo a Centeno, y una profesional guatemalteca que se desempeñan en roles de alta gerencia en América, Europa y Estados Unidos.

Los perfiles seleccionados abarcan desde la innovación en la industria alimentaria y farmacéutica hasta la gestión de medios de comunicación y el sector bancario. Estos ejecutivos fueron elegidos por demostrar competencias específicas como pensamiento crítico, comportamiento ético, visión estratégica y gestión de la complejidad en entornos multinacionales.

Uno de los galardonados es el costarricense Mariano Vargas, quien reside en Suiza y se desempeña como R&D Green Coffee Champion (Campeón de Investigación y Desarrollo en Café Verde) en Nestlé NPTC. Vargas fue reconocido en la categoría de Pensamiento Crítico por su especialidad en innovación sostenible dentro de la agricultura.

Este ingeniero agrónomo, graduado del Master of Business Administration (MBA) en 2019, lidera la gestión global del café verde para la multinacional, donde impulsa prácticas de economía del carbono y sostenibilidad. Acumula más de 14 años de experiencia en la dirección de procesos productivos y ha implementado estándares internacionales como Rainforest Alliance, integrando la ciencia de datos en la toma de decisiones estratégicas.

Adriana Echandi recibió el galardón en la categoría de Gestión de la Complejidad. Como CEO de Morpho Travel Experience, Echandi lidera una operación de retail (venta al por menor) aeroportuario que abarca 174 tiendas distribuidas en 11 países, gestionando áreas de alimentos, bebidas y hospitalidad.

La ejecutiva, graduada del Executive (MBA) en 2010, fue clave en el reposicionamiento estratégico de la empresa tras la pandemia, orientando el negocio hacia nuevos mercados. Además de su rol operativo, participa en juntas directivas de empresas como Café Britt y Earth Venture, fortaleciendo las estructuras de gobernanza corporativa.

El sector financiero está representado por Eric Campos Morgan, costarricense radicado en Guatemala, quien funge como CEO de BAC Guatemala. Campos fue reconocido en la categoría de Liderazgo Colaborativo por su impulso a la transformación digital y la inclusión financiera mediante alianzas con el sector público y comunidades.

Su trabajo se ha especializado en la innovación financiera y la sostenibilidad, desarrollando proyectos de impacto regional. La institución académica valoró su enfoque que integra la visión técnica de la banca con la colaboración interinstitucional para ejecutar proyectos de índole ambiental, social y de gobernanza (ESG).

Estos son todos los costarricenses premiados. De derecha a izquierda: Mariano Vargas, Patricia Centeno, Adriana Echandi, Eric Campos y Daniel Calderón. (Internet/EF)

Por otro lado, el costarricense Daniel Calderón Hernández fue premiado en la categoría de Toma de Decisiones. Calderón es el subgerente de Desarrollo de Portafolio en BAC y se especializa en la creación de modelos de negocio fintech (tecnología financiera) y gestión de productos que impactan a clientes en toda Latinoamérica.

Desde su posición, ha liderado áreas de inclusión financiera y fidelización, diseñando soluciones centradas en el cliente. Su labor se enfoca en generar procesos de alto impacto operativo y social, combinando el diseño estratégico con la innovación en productos financieros.

La única figura extranjera es la guatemalteca Isabel Reyes, quien reside en Estados Unidos y recibió el premio en la categoría de Comportamiento Ético. Reyes ocupa el cargo de senior director strategy & operations (directora de Estrategia y Operaciones) en la farmacéutica GSK, empresa en la que cuenta con una trayectoria de más de 13 años.

Reyes ha liderado estrategias de crecimiento y lanzamientos globales en mercados diversos que incluyen Estados Unidos, Latinoamérica, Europa del Este y Medio Oriente. Su labor se ha centrado en el desarrollo de modelos comerciales enfocados en el paciente y la innovación digital, gestionando equipos multidisciplinarios en múltiples países.